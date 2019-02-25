У вироку суду встановлено факт захоплення аеропортів і транспортних підприємств в Криму

09:21 25.03.2019 0 комментариев Крым

Святошинський райсуд Києва, розглядаючи справу екс-представника Путіна в Криму Олега Бєлавєнцева, дійшов висновку, що озброєними військовослужбовцями ЗС РФ із застосуванням військової техніки були захоплені будівлі ТОВ «Аеропорт «Бельбек» (Севастополь)»  будівлі Державного підприємства «Кримаерорух» із прилеглим аеропортом «Сімферополь».

Про це йдеться у вироку Святошинського районного суду Києва Олегу Бєлавенцеву,  повідомляє Моніторингова група «Майдану закордонних справ», «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews 

27 лютого 2014 року озброєними військовослужбовцями ЗС РФ із застосуванням військової техніки були захоплені будівлі ТОВ «Аеропорт «Бельбек» (Севастополь)» за адресою: м. Севастополь, вул. Качинське шосе, 44-а, та сам цей аеропорт.

28 лютого 2014 року о 9 год. 10 хв. будівлі Державного підприємства «Кримаерорух», розташованого за адресою: м. Сімферополь, вул. Федорівська, буд. 53, із прилеглим аеропортом «Сімферополь», після відмови працівників зазначеного підприємства виконувати незаконні вимоги щодо забезпечення посадки військових літаків ЗС РФ без здійснення прикордонно-митного контролю вантажу та осіб, які перебувають у них, захоплені озброєними автоматичною стрілецькою зброєю військовослужбовцями ЧФ РФ у взаємодії з представниками ФСБ РФ, невідомого підрозділу ЗС РФ у загальній кількості близько 120 осіб, та з представниками військових козацьких товариств у кількості близько 100 осіб, чим унеможливлено посадку та зліт літаків на зазначеному аеропорту без окремого розпорядження представників ЗС РФ, - йдеться у вироку суду

Одночасно із блокуванням автошляхів та захопленням аеропортів і транспортних підприємств військовослужбовцями ЧФ РФ у взаємодії з представниками військових козацьких товариств, «самооборони» та військовослужбовцями інших підрозділів ЗС РФ, які здійснили вторгнення на територію АР Крим, для перешкоджання законній діяльності військових підрозділів щодо відсічі збройної агресії РФ, оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості здійснено блокування та захоплення військових частин ЗС України, дислокованих на території АР Крим, пошкодження та знищення військового майна, що має важливе оборонне значення.

Так, у період з 27 лютого до 01 березня 2014 року, з метою забезпечення контролю над повітряним простором, надводною та підводною обстановкою навколо півострова Крим, унеможливлення вжиття відповідних заходів командуваннями ЗС України та МВС України з посилення військових формувань, дислокованих на території АР Крим, військовослужбовцями ЗС РФ було здійснено блокування, захоплення та знищення майна військових частин протиповітряної оборони Тактичної групи «Крим» Повітряних сил ЗС України (в/ч А2355 - підлеглі в/ч А3009 «Д», дислокована в м. Севастополь, мис Фіолент, в/ч А4489 «М», дислокована в м. Феодосія, миси Ілля та Чауда, в/ч А4591, дислокована в м. Євпаторія), військових частин радіоелектронної, радіотехнічної та радіолокаційної розвідки (в/ч А4368 - Центр радіоелектронної розвідки ВМС ЗС України, дислокована в м. Севастополь, вул. Кріпосне шосе, 14, в/ч А2246 та А1138), що надало змогу нарощувати сили шляхом вторгнення повітряним та морським способом додаткових підрозділів ЗС РФ на територію АР Крим. Зокрема, після виведення з ладу системи протиповітряної оборони підрозділів ЗС України, на територію АР Крим, порушуючи державний повітряний простір України, почали безперешкодно здійснювати неодноразові перельоти з території ПдВО РФ та посадку в районах аеродромів «Кача» та «Гвардійське» ЧФ РФ військові літаки та гелікоптери з військовослужбовцями ЗС РФ на бортах.

Окрім того, для забезпечення контролю над повітряним простором півострову Крим та з метою недопущення на зазначену територію військових підрозділів ЗС України та представників правоохоронних органів для вжиття заходів щодо відсічі збройної агресії РФ, оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, військовослужбовці ЧФ РФ у взаємодії з військовослужбовцями ЗС РФ, які здійснили вторгнення на територію АР Крим, з 27 лютого до 06 березня 2014 року здійснили блокування, захоплення та диверсії, поєднані із виведенням спеціального обладнання із ладу, на військових аеродромах, розташованих на території АР Крим (військовий аеропорт «Бельбек» в/ч А4515 - 204 авіаційна бригада винищувачів Повітряних сил ЗС України, дислокована в м. Севастополь, с. Любимівка, аеродром «Кіровське» в/ч А0156 (Державний науково-дослідний центр ЗС України), дислокована в м. Феодосія, смт. Приморський, вул. Гагаріна), що унеможливило рух повітряних суден у навколишньому повітряному просторі та припинено діяльність вказаних військових частин з протиповітряної оборони у повітряному просторі важливих державних об'єктів України.



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