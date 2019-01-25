Самолёт-разведчик США провел разведку у берегов оккупированного Крыма

17:45 22.03.2019 0 комментариев Крым

Самолёт радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил США Boeing RC-135 осуществил сегодня полет у берегов оккупированного Крыма.

Как передает RT, об этом информирует мониторинговый ресурс Plane Radar, сообщает Крым Информ.

По данным ресурса, сегодня утром самолёт взлетел с авиабазы греческого флота Суда и направился в акваторию Чёрного моря. В 10.50 он находился в воздушном пространстве Болгарии.

Примерно в 13.30-14.30 по киевскому времени самолёт находился в Чёрном море к югу от берегов оккупированного Крыма.



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