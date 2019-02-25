Родину кримського татарина відпустили з управління ФСБ в окупованому Криму

17:41 22.03.2019 0 комментариев Крым

В окупованому Криму родину кримського татарина Акима Куртдеде, в будинку якого провели обшук, відпустили з управління ФСБ.

Про це повідомила правозахисна організація "Кримська солідарність" в Facebook, передає УНН.

"Стало відомо, що сім'ю Куртдеде відпустили, і вони (члени сім'ї - ред.) повертаються додому. Активісти направляються до них", - поінформували правозахисники.

Як  повідомлялося раніше, силовики прийшли з обшуком в будинок кримського татарина Акима Куртдеде у м Білогірськ в окупованому Криму. Після слідчої дії його сім'ю вивезли в управління ФСБ.

Нагадаємо, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що Росія виселяє кримських татар і заселяє півострів росіянами.



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