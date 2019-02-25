Російська сторона від згадки про патрулі ОБСЄ біля Керченської протоки "лізе на люстру"- Марчук

19:21 22.03.2019 0 комментариев Крым

Російська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відмовляється включати питання Криму в переговорний процес, а від згадки про патрулі ОБСЄ біля Керченської протоки "лізе на люстру".

Про це заявив представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук під час брифінгу в Києві у п’ятницю, передає кореспондент УНН.

"Коли відбувся інцидент з нашими моряками, ми – Україна – офіційно внесли пропозицію і на робочій групі, і на ТКГ, щоб СММ ОБСЄ виставила свої патрулі в Керчі для верифікації і моніторингу того, що відбувається в Керченській протоці. Дехто "на люстру почав лізти" у відповідь на цю нашу пропозицію – маю на увазі наші опоненти", - сказав Марчук.

З його слів, під час переговорів і до ОБСЄ виникають питання щодо Криму. Зокрема, на питання про те, скільки разів місія СММ намагалася отримати доступ до окупованого півострова, в ОБСЄ відповідали, що було всього 2 чи 3 таких випадки.

"Ви знаєте, яка реакція російської сторони? У російської сторони відповідь лише одна – це не є питанням Мінських домовленостей. "Слова "Крим" немає в Мінських домовленостях", - цитує Марчук росіян.

Нагадаємо, у грудні минулого року глава МЗС ФРН Хайко Маас виступив з ініціативою про розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на Азовське море.

У МЗС Росії виступили категорично проти відправки спостерігачів у Керченську протоку.



Ещё на эту тему:

20:01 22.03.2019
Україна пропонує заарештовувати кораблі, що заходять у порти анексованого Криму
18:21 21.03.2019
Україна звинуватила Червоний Хрест в недостатній активності у питанні забезпечення прав політв’язнів
15:01 21.03.2019
Екс-аналітик ЦРУ: Анексований Крим став для Росії "валізою без ручки"
14:21 21.03.2019
Российский МИД решил создавать клубы "Друзей Крыма" по всему миру
13:01 21.03.2019
Меркель уперше після анексії Криму може приїхати на "Петербурзький діалог" з Путіним
19:21 20.03.2019
У Латвії закрили проросійську виставку до 5-річчя анексії Криму
19:01 20.03.2019
Клімкін прокоментував створення у Держдумі РФ групи для оцінки "боргу України"
14:01 20.03.2019
Богдан Яременко: Росія поводиться з Кримом, як із військовим трофеєм
13:41 20.03.2019
РФ агресією проти українських моряків поставила під сумнів існування міжнародного права – але адекватної реакції світу не отримала
10:41 20.03.2019
Сегодня Аксенов и Овсянников отчитаются перед Путиным
10:21 20.03.2019
МИД России вернул "без рассмотрения" Киеву ноту протеста на визит Путина в оккупированный Крым
08:01 20.03.2019
Незаконна анексія Криму – проблема не лише України, але й усієї світової спільноти - екс-посол США
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 22.03.2019
Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
Все новости страны
Армения Армения
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
14:41 22.03.2019
МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
11:41 22.03.2019
Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
Все новости страны
Грузия Грузия
11:21 22.03.2019
Ми не можемо спілкуватися російською – це не мова, яка нас об’єднує – президент Грузії
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
Все новости страны
Молдова Молдова
18:41 22.03.2019
Президент Молдовы шантажирует Парламент республики
09:21 22.03.2019
Перше засідання нового молдовського парламенту: протести, бійка, призначення
20:41 21.03.2019
Сепаратистам заказан вход в аэропорт Кишинева. «Министра внутренних дел» Южной Осетии вернули домой
19:21 21.03.2019
У парламенті Молдови не домовилися про коаліцію, Додон заговорив про дострокові вибори
Все новости страны
Россия Россия
18:21 22.03.2019
Минфин США заподозрил два российских порта в нарушении санкционного режима
16:41 22.03.2019
"Калашников" увеличил выручку на 280%
15:41 22.03.2019
Пентагон: Путин не откажется от тех методов, которые он применял в Азовском море
12:01 22.03.2019
Росія перевезла гіперзвукові ракети на полігон для випробувань
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
12:21 22.03.2019
Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот
18:01 21.03.2019
У Туреччині сталося підряд чотири землетруси
12:21 21.03.2019
США можуть призупинити підготовку до поставки F-35 Туреччині
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
Все новости страны
Украина Украина
20:01 22.03.2019
Україна пропонує заарештовувати кораблі, що заходять у порти анексованого Криму
19:41 22.03.2019
Активісти у Москві вивісили триметровий банер на підтримку Сенцова
19:21 22.03.2019
Російська сторона від згадки про патрулі ОБСЄ біля Керченської протоки "лізе на люстру"- Марчук
19:01 22.03.2019
На відновлення полоненого моряка Сороки після операції знадобиться близько року
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс