Російська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відмовляється включати питання Криму в переговорний процес, а від згадки про патрулі ОБСЄ біля Керченської протоки "лізе на люстру".

Про це заявив представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук під час брифінгу в Києві у п’ятницю, передає кореспондент УНН.

"Коли відбувся інцидент з нашими моряками, ми – Україна – офіційно внесли пропозицію і на робочій групі, і на ТКГ, щоб СММ ОБСЄ виставила свої патрулі в Керчі для верифікації і моніторингу того, що відбувається в Керченській протоці. Дехто "на люстру почав лізти" у відповідь на цю нашу пропозицію – маю на увазі наші опоненти", - сказав Марчук.

З його слів, під час переговорів і до ОБСЄ виникають питання щодо Криму. Зокрема, на питання про те, скільки разів місія СММ намагалася отримати доступ до окупованого півострова, в ОБСЄ відповідали, що було всього 2 чи 3 таких випадки.

"Ви знаєте, яка реакція російської сторони? У російської сторони відповідь лише одна – це не є питанням Мінських домовленостей. "Слова "Крим" немає в Мінських домовленостях", - цитує Марчук росіян.

Нагадаємо, у грудні минулого року глава МЗС ФРН Хайко Маас виступив з ініціативою про розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на Азовське море.

У МЗС Росії виступили категорично проти відправки спостерігачів у Керченську протоку.