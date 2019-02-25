Російська сторона від згадки про патрулі ОБСЄ біля Керченської протоки "лізе на люстру"- Марчук
|19:21 22.03.2019
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|Крым
Російська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відмовляється включати питання Криму в переговорний процес, а від згадки про патрулі ОБСЄ біля Керченської протоки "лізе на люстру".
Про це заявив представник України у ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук під час брифінгу в Києві у п’ятницю, передає кореспондент УНН.
"Коли відбувся інцидент з нашими моряками, ми – Україна – офіційно внесли пропозицію і на робочій групі, і на ТКГ, щоб СММ ОБСЄ виставила свої патрулі в Керчі для верифікації і моніторингу того, що відбувається в Керченській протоці. Дехто "на люстру почав лізти" у відповідь на цю нашу пропозицію – маю на увазі наші опоненти", - сказав Марчук.
З його слів, під час переговорів і до ОБСЄ виникають питання щодо Криму. Зокрема, на питання про те, скільки разів місія СММ намагалася отримати доступ до окупованого півострова, в ОБСЄ відповідали, що було всього 2 чи 3 таких випадки.
"Ви знаєте, яка реакція російської сторони? У російської сторони відповідь лише одна – це не є питанням Мінських домовленостей. "Слова "Крим" немає в Мінських домовленостях", - цитує Марчук росіян.
Нагадаємо, у грудні минулого року глава МЗС ФРН Хайко Маас виступив з ініціативою про розширення мандата Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на Азовське море.
У МЗС Росії виступили категорично проти відправки спостерігачів у Керченську протоку.
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