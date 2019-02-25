Президент Молдовы шантажирует Парламент республики

18:41 22.03.2019 0 комментариев Молдова

Президент Республики Молдова Игорь Додон считает, что если Партия социалистов не примет участие в формировании парламентского большинства, то у Республики Молдова будут проблемы с энергетическим сектором и экспортом в Россию.

Об этом говорилось в ходе передачи Acces direct на телеканале NTV Moldova, передает DESCHIDE.MD со ссылкой на IPN.

По его словам, на данный момент существует множество тем, которые обсуждаются с Российской Федерацией. Из них - экспорт, тарифы на газ, молдавские мигранты, находящиеся на территории России.

Глава Молдовы напомнил, что до 1 июля вступает в силу договоренность с российскими властями о беспошлинном экспорте пяти категорий продукции.

«В январе и феврале экспорт яблок, например, в Российскую Федерацию существенно вырос, взорвался», — заявил Игорь Додон. Президент говорит, что дальнейшая договоренность зависит от того, какое парламентское большинство будет сформировано.

Глава государства напомнил, что 1 января 2020 года заканчивается контракт на поставку газа из Российской Федерации в Республику Молдова, а до тех пор правительство должно обсудить с российскими властями подписание нового договора.

«И это правительство, парламентское большинство или партнер должен быть правдоподобным для россиян, они не будут обсуждать не известно с кем. (...) Если не будет правительства, парламентского большинства, в котором примут участие социалисты, то поверьте, у нас будут проблемы с этим», — добавил президент.

По его словам, по энергетическим вопросам ситуация совсем не простая, и в экспорте, и по тарифам, и в том, что касается энергетических ресурсов до конца года.

«Чтобы справиться с этой ситуацией, найти решения, на мой взгляд, единственным решением является то, чтобы у власти были социалисты. Потому что социалисты это те партнеры, которым доверяет Российская Федерация», — заявил глава государства.

На последних парламентских выборах ни одна из политических формирований, получившая доступ в парламент, не набрала достаточного количества голосов, чтобы самостоятельно сформировать законодательное большинство. До настоящего времени не было объявлено о создании правящей коалиции.



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