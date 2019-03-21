Минфин США заподозрил два российских порта в нарушении санкционного режима

18:21 22.03.2019 0 комментариев Россия

Министерство финансов США заподозрило два российских порта во Владивостоке и в Находке в нарушении санкционного режима, который действует в отношении Северной Кореи.

Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает Новая Газета.

По данным американского Минфина, в эти порты, а также в порты  Китая, Тайваня, Южной Кореи и  Малайзии, заходили суда, которые участвовали в перегрузке нефти и угля на северокорейские танкеры.

«Казначейство будет продолжать обеспечивать соблюдение санкций, и мы четко даем понять, что судоходные компании, которые используют мошенническую тактику для маскировки незаконной торговли с КНДР, подвергают себя большому риску», — говорится в заявлении ведомства.

В конце февраля Reuters писало, что российский танкер «Тантал», приписанный к порту Восточный, нарушил международные торговые санкции, передав топливо на северокорейское судно в море как минимум четыре раза с октября 2017 года по май 2018 года.

До этого Reuters сообщило, что КНДР в 2017 году как минимум трижды отправляла уголь в Россию. Впоследствии этот груз, по данным издания, переправляли в Южную Корею и Японию. 

Агенство со ссылкой на источники в европейской службе безопасности также сообщало, что осенью 2017 года зафиксированы случаи, когда российские корабли доставляли контрабандную нефть в КНДР.

При этом в пресс-службе МИД заявили, что Россия «в полном объеме» соблюдает санкционный режим, который действует в отношении Северной Кореи.



Ещё на эту тему:

08:41 22.03.2019
Мінфін США включив два російські судна до списку порушників санкційного режиму
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
19:41 15.03.2019
Wall Street Journal: Санкції не заважають Росії нарощувати економічний вплив на Європу
16:01 13.03.2019
Mastercard і Visa перестали обслуговувати клієнтів російського банку
08:41 13.03.2019
Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина
15:51 12.03.2019
Конгресс США рассмотрит сразу четыре законопроекта направленными лично против президента России Владимира Путина
15:01 11.03.2019
В южнокорейском порту из-за санкций США отказались заправлять российское судно
20:21 07.03.2019
Кабмин РФ оценил насколько сильно новые санкции США ударили по главному проекту гражданской авиации
17:41 06.03.2019
Нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ
18:01 05.03.2019
Из-за угрозы санкций правительство РФ закрепляет за профильным банком обслуживание гособоронзаказа
20:41 01.03.2019
Производители оружия в РФ из-за санкций теряют миллиарды
19:41 28.02.2019
В Конгресс США внесен законопроект о сборе данных об активах Путина
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 22.03.2019
Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
Все новости страны
Армения Армения
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
14:41 22.03.2019
МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
11:41 22.03.2019
Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
Все новости страны
Грузия Грузия
11:21 22.03.2019
Ми не можемо спілкуватися російською – це не мова, яка нас об’єднує – президент Грузії
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
Все новости страны
Молдова Молдова
18:41 22.03.2019
Президент Молдовы шантажирует Парламент республики
09:21 22.03.2019
Перше засідання нового молдовського парламенту: протести, бійка, призначення
20:41 21.03.2019
Сепаратистам заказан вход в аэропорт Кишинева. «Министра внутренних дел» Южной Осетии вернули домой
19:21 21.03.2019
У парламенті Молдови не домовилися про коаліцію, Додон заговорив про дострокові вибори
Все новости страны
Россия Россия
18:21 22.03.2019
Минфин США заподозрил два российских порта в нарушении санкционного режима
16:41 22.03.2019
"Калашников" увеличил выручку на 280%
15:41 22.03.2019
Пентагон: Путин не откажется от тех методов, которые он применял в Азовском море
12:01 22.03.2019
Росія перевезла гіперзвукові ракети на полігон для випробувань
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
12:21 22.03.2019
Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот
18:01 21.03.2019
У Туреччині сталося підряд чотири землетруси
12:21 21.03.2019
США можуть призупинити підготовку до поставки F-35 Туреччині
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
Все новости страны
Украина Украина
20:01 22.03.2019
Україна пропонує заарештовувати кораблі, що заходять у порти анексованого Криму
19:41 22.03.2019
Активісти у Москві вивісили триметровий банер на підтримку Сенцова
19:21 22.03.2019
Російська сторона від згадки про патрулі ОБСЄ біля Керченської протоки "лізе на люстру"- Марчук
19:01 22.03.2019
На відновлення полоненого моряка Сороки після операції знадобиться близько року
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс