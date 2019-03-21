Минфин США заподозрил два российских порта в нарушении санкционного режима
|18:21 22.03.2019
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|Россия
Министерство финансов США заподозрило два российских порта во Владивостоке и в Находке в нарушении санкционного режима, который действует в отношении Северной Кореи.
Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает Новая Газета.
По данным американского Минфина, в эти порты, а также в порты Китая, Тайваня, Южной Кореи и Малайзии, заходили суда, которые участвовали в перегрузке нефти и угля на северокорейские танкеры.
«Казначейство будет продолжать обеспечивать соблюдение санкций, и мы четко даем понять, что судоходные компании, которые используют мошенническую тактику для маскировки незаконной торговли с КНДР, подвергают себя большому риску», — говорится в заявлении ведомства.
В конце февраля Reuters писало, что российский танкер «Тантал», приписанный к порту Восточный, нарушил международные торговые санкции, передав топливо на северокорейское судно в море как минимум четыре раза с октября 2017 года по май 2018 года.
До этого Reuters сообщило, что КНДР в 2017 году как минимум трижды отправляла уголь в Россию. Впоследствии этот груз, по данным издания, переправляли в Южную Корею и Японию.
Агенство со ссылкой на источники в европейской службе безопасности также сообщало, что осенью 2017 года зафиксированы случаи, когда российские корабли доставляли контрабандную нефть в КНДР.
При этом в пресс-службе МИД заявили, что Россия «в полном объеме» соблюдает санкционный режим, который действует в отношении Северной Кореи.
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