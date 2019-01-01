Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан
|18:01 22.03.2019
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|Азербайджан
Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан, после того, как изменил порядок продажи инвалюты через Приват24.
Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.
Приватбанк подписал соглашение о партнерстве с международной системой денежных переводов Hazri.
На данный момент в Приватбанке можно отправить или получить денежный перевод из Азербайджана в любом отделении банка, веб-версии Приват24 или по телефону службы поддержки.
Отправить или получить переводы Hazri можно в долларах или евро, тариф на перевод денег фиксированный и составляет 1% от суммы перевода.
С помощью этой системы можно отправить от 2 долларов или евро.
Система Hazri была создана в 2007 году крупнейшим банком Азербайджана "Капитал Банком" и предназначена для осуществления международных срочных денежных переводов между физическими лицами без открытия счета в банке.
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