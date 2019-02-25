У Посольстві США в Україні висловили стурбованість станом здоров'я кримськотатарського блогера Мемедемінова

17:21 22.03.2019 0 комментариев Крым

У Посольстві США в Україні висловили стурбованість станом здоров'я кримськотатарського блогера і громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова.

Про це американське посольство повідомляє в Twitter, передає Укрінформ.

"Ми глибоко стурбовані щодо здоров'я кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова, який був несправедливо затриманий рік тому", - повідомляє Посольство США.

У дипломатичному відомстві підкреслили, що "Крим — це Україна" і "Росія повинна негайно звільнити всіх українських політв'язнів".

Як повідомлялося раніше, 20 березня "суд" в окупованому Криму залишив у силі рішення про подовження арешту кримськотатарському блогеру Наріманому Мемедемінову до 16 травня 2019 року.

Адвокати вважають, що його тримання в Сімферопольському СІЗО в умовах ненадання медичної допомоги прирівнюється до тортур. Політв'язень Наріман Мемедемінов потребує термінової операції, яка була запланована на 14 березня, але не відбулася, оскільки саме на цей день призначили проведення двох засідань з його справи в сімферопольських "судах".

Мемедемінова обвинувачують в «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, вчинених з використанням мережі Інтернет».

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в його будинку російські силовики провели обшук, після якого його відвезли на допит в управління ФСБ в Сімферополі.



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