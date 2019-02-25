ЄС закликав Росію негайно звільнити Павла Гриба

17:01 22.03.2019 0 комментариев Украина

Європейський союз засудив вирок російського суду щодо українського політичного в’язня Павла Гриба, якого сьогодні ув’язнили на шість років за вигаданими звинуваченнями.

Відповідну заяву у п’ятницю, 22 березня, поширив речник ЄС. Текст документу оприлюднений на веб-сторінці Служби зовнішніх дій Євросоюзу, повідомляє Укрінформ.

Документ нагадує, що тяжко хворий Павло Гриб, 20-річний громадянин України, був викрадений з Білорусі представниками російської влади у серпні 2017 року.

«З того часу він був перебував у незаконному ув’язненні в Росії без жодних змістовних звинувачень, при цьому стан його здоров’я продовжував викликати велике занепокоєння. Сьогодні російський суд ув’язнив Павла Гриба на шість років на підставі «підтримки тероризму». Європейський Союз очікує, що пан Гриб буде негайно звільнений, і отримає доступ до спеціальної медичної допомоги, якої потребує. Поки він продовжуватиме перебувати в ув’язненні. Українські лікарі мають отримати дозвіл на побачення з ним, як цього вимагає рішення Європейського суду з прав людини», - йдеться у заяві Євросоюзу.

Як повідомлялося раніше, сьогодні російський суд у Ростові-на-Дону засудив українця Павла Гриба до шести років ув’язнення у колонії загального режиму за звинуваченням у “тероризмі”. Павло гриб заявив, що оголошує голодування на знак протесту проти несправедливого вироку, а також через те, що до нього не допустили ані лікарів, ані українського омбудсмена Людмилу Денісову.

Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року в Білорусі, куди поїхав на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався у соціальних мережах.

У вересні стало відомо, що він перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (РФ), йому висунуто обвинувачення у тероризмі. Тоді ж його адвокат заявила, що Гриба викрали працівники ФСБ.

Дівчина, до якої їхав Гриб, пізніше в інтерв'ю зізналася, що запросити хлопця до Білорусі її змусили співробітники ФСБ Росії.



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