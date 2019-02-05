По итогам 2018 года выручка концерна "Калашников" превысила 17 млрд рублей и возросла на 280% по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщает Военное.РФ со ссылкой на официальное заявление компании.



В аналитической записке к раскрытию отчетности за минувший год указано, что концерн получил чистую прибыль в размере 175 млн рублей.

В документе отмечается, что динамика финансовых показателей отражает рост производственной программы, направленной на исполнение выросшего государственного оборонного заказа и поставок по линии военно-технического сотрудничества, включая автоматы "двухсотой серии" и АК-12, робототехнические устройства, беспилотные летательные аппараты и другие новейшие образцы вооружений.

Ранее глава концерна Владимир Дмитриев сообщил, что по итогам 2018 года доля гражданской продукции в объеме производства предприятий "Калашникова" составила 15%.

Концерн "Калашников" – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. В состав концерна входят "Ижевский механический завод", судостроительные предприятия "Рыбинская Верфь" и "Верфи братьев Нобель", "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа ZALA AERO, НПО "Молния" и ряд других.