Пентагон: Путин не откажется от тех методов, которые он применял в Азовском море

15:41 22.03.2019 0 комментариев Россия

У президента страны-агрессора России Владимира Путина нет планов нападения на страны НАТО. 

Об этом в интервью Голосу Америки заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, пишет ЛИГА.Новости.

"Я не думаю, что сейчас Владимир Путин намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле этого слова, поскольку очевидно, что та цена, которую придется заплатить за это, будет сильно превышать возможную выгоду", - отметил Данфорд.

Однако он считает, что "нет никаких признаков того, что Путин откажется от тех методов, которые он применял… совсем недавно в Азовском море".

Генерал пояснил, что "называет Россию не противником, а конкурентом", однако у этой конкуренции есть военная составляющая.

Отвечая на вопрос, какие военные возможности России беспокоят США больше всего, Данфорд сказал: "Оставляя в стороне сферу ядерных сил и говоря только о других возможностях, я бы назвал то, что я уже упоминал – и противокорабельные крылатые ракеты, и баллистические, и спектр электромагнитного вооружения, и их возможности под водой и в космосе. Но основное – это их способность это все объединить для того, чтобы поставить под сомнение нашу возможность выполнить наши союзнические обязательства перед Европой".



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