Євросоюз готовий підтримати два інфраструктурні проекти у напрямку Маріуполя, зокрема ― поліпшення залізничного сполучення Запоріжжя ― Маріуполь і будівництво автодороги Маріуполь ― Миколаїв.

Про це заявив глава Представництва ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі під час зустрічі з міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном в Києві, пишуть Прорти України.

Як повідомила прес-служба Мінінфраструктури, ідеться про розробку попереднього техніко-економічного обгрунтування (пре-ТЕО) обох проектів із залученням фінансування Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

У зустрічі також взяли участь глава представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік Де Загон, представники ДП «Адміністрація морських портів України», АТ «Укрзалізниця» і Державного агентства автомобільних доріг України.

У вересні 2018 року Німеччина висловила готовність профінансувати будівництво автодороги Запоріжжя ― Маріуполь. «Німецька сторона розглядає можливість виділення фінансування на автодорогу в Східній Україні. Ймовірно, це буде дорога Маріуполь ― Запоріжжя, яка стане першим справжнім автобаном в Україні, побудованим за всіма вимогами ЄС », ― повідомляв Омелян.

Відзначимо, що у вересні міністр інфраструктури Володимир Омелян відзначав, що Німеччина розглядає можливість виділити фінансування на дорогу Запоріжжя ― Маріуполь. «Німецька сторона розглядає можливість виділення фінансування на автодорогу в Східній Україні, ймовірно, це буде шлях Маріуполь ― Запоріжжя. І він стане першим справжнім автобаном в Україні, побудованим за всіма вимогами ЄС», ― заявив тоді міністр.

Брак інфраструктурних рішень, які з'єднують Маріуполь з іншими українськими містами, влада планує усунути різними способами. Так, у лютому МІУ заявило про те, що в найближчих планах із модернізації залізничної інфраструктури на маріупольському напрямі є розширення до двоколійної ділянки Хлібодарівка ― Зачатьевська і будівництво нової станції. Вартість цього проекту оцінюється в 4,5 млн євро.