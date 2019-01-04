«Крымские морские порты» не заплатили оккупантам более 22 млн рублей налогов

16:21 22.03.2019 0 комментариев Крым

Керченские судебные приставы взыскали с "филиала госпредприятия" "Крымские морские порты" более 22 млн рублей задолженности по налогам. 

Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по оккупированному Крыму, передает Крыминформ.

В сообщении сказано, что по итогам совместного рейда с представителями налоговой службы, судебные приставы "отдела судебных приставов" по оккупированной  Керчи управления ФССП России по оккупированному Крыму взыскали с филиала ГУП РК "Крымские морские порты" более 22 млн рублей задолженности по налогам.

По данным оккупационного ведомства, представители "cлужбы судебных приставов" вышли по адресам 75 должников – юридических лиц. По результатам рейдового мероприятия судебными приставами-исполнителями был составлен один акт описи (ареста) на сумму 20 млн руб, окончено фактическим исполнением три исполнительных производства и взыскано задолженности с филиала ГУП РК «Крымские морские порты» на сумму более 22 млн рублей.



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