Авиация оккупантов провела учения по дозаправке в воздухе

15:21 22.03.2019 0 комментариев Крым

Летчики истребительно-бомбардировочной авиации 4-й армии ВВС и ПВО в воздушном пространстве Южного военного округа провели учения по топливной дозаправке в воздухе в рамках летно-тактического учения. 

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В летно-тактических учениях задействовано около 20 бомбардировщиков Су-24, Су-34, истребителей Су-27 и Су-30СМ. В качестве воздушного танкера используется самолет-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе 8-10 самолетов.

К дозаправке в воздухе допускаются летчики 1-го и 2-го классов, налет которых составляет более 400 часов. Обучаемые летчики первые 8-10 стыковок совершат с инструкторами, далее 3-4 вылета самостоятельно.

Подготовка экипажей к дозаправке в воздухе позволяет, при необходимости, перебазировать авиационные подразделения на дальние аэродромы беспосадочным способом. Для обеспечения дальнего перелета достаточно по маршруту следования поднять в воздух самолет-заправщик.

Дозаправка в воздухе производится на высотах до 6 тыс. м при скорости 550-600 км/ч, при этом дистанция между самолетами составляет около 20 метров. Для успешной стыковки в воздухе заправочного оборудования необходимо соблюдать установленную скорость и высоту полета, а также дистанцию между самолетами.

Напомним, 4-я армия ВВС и ПВО – это оперативное объединение ВВС России. После аннексии крымского полуострова РФ в июне 2014 г. в состав армии незаконно включены воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск, которые дислоцировались на территории временно оккупированной АР Крым и г. Севастополя.

В настоящее время соединения и воинские части 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО дислоцированы на территории трех федеральных округов - Южного, Северо-Кавказского и так называемого «Крымского», а также одного «города федерального значения – Севастополя».



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