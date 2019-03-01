В оккупированном Крыму очередной обыск в доме крымских татар

13:41 22.03.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму 22 марта силовики провели обыск в семье крымских татар Куртдеде. 

Всю семью вывезли в неизвестном направлении, сообщает ATR со ссылкой на Крымскую солидарность.

Как сообщает общественное объединение Крымская солидарность в Facebook, силовики пришли с обыском в дом 29-летнего Акима Куртдеде в пгт. Сары Сув (Белогорск). В доме находились его родители и младшая сестра, сам Аким — на заработках в Европе.

«Хозяин дома сообщил, что было предоставлено постановление на обыск, но что искали и по какой причине пришли силовики он не знает», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что всю семью якобы вывезли в белогорское отделение «полиции».

«После пятничной молитвы люди, узнав об обыске, направились на помощь семье Куртдеде. Прибыв в Белогорский «РОВД» им было сказано, что Куртдеде в отделение не поступали», — отметили активисты.

Кроме этого, известно, что обыск проходил во время намаза (пятничной молитвы), когда все мужчины находились в мечети.

Других подробностей пока нет.



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