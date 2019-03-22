Міністерство закордонних справ Греції засудило напад з використанням ручної гранати на консульство РФ в Афінах у п’ятницю, 22 березня.

Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Греції, пише Європейська правда.

"Ми рішуче засуджуємо напад із застосуванням гранати, яка впала на подвір’я консульського відділу посольства РФ в Афінах і спричинила матеріальні збитки", - йдеться у заяві.

При цьому в міністерстві зазначили, що дружні відносини і співпраця з РФ не постраждають через цей напад.

"Компетентні органи Греції вживають всіх необхідних кроків для розслідування інциденту і притягнення винних до відповідальності", - заявили в МЗС Греції.

Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 22 березня, двоє невідомих на мотоциклі кинули ручну гранату на подвір’я консульства Росії в Афінах.

Жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад.