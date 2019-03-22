МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
|14:41 22.03.2019
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|Греция
Міністерство закордонних справ Греції засудило напад з використанням ручної гранати на консульство РФ в Афінах у п’ятницю, 22 березня.
Про це йдеться у заяві на сайті МЗС Греції, пише Європейська правда.
"Ми рішуче засуджуємо напад із застосуванням гранати, яка впала на подвір’я консульського відділу посольства РФ в Афінах і спричинила матеріальні збитки", - йдеться у заяві.
При цьому в міністерстві зазначили, що дружні відносини і співпраця з РФ не постраждають через цей напад.
"Компетентні органи Греції вживають всіх необхідних кроків для розслідування інциденту і притягнення винних до відповідальності", - заявили в МЗС Греції.
Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 22 березня, двоє невідомих на мотоциклі кинули ручну гранату на подвір’я консульства Росії в Афінах.
Жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за напад.
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