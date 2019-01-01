Семья главы Службы национальной безопасности Армении не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов.

Об этом глава СНБ Армении Артур Ванецян, заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении 22 марта, комментируя публикации в прессе на эту тему, передает news.am.

На вопрос, имеет ли Ванецян долю на рынке бензина, он ответил: «Если я начну подавать в суд на людей, которые пишут обо мне, то это будет просто позором. Нет, это не правда, я отрицаю это сведение и советую данному СМИ выступить с опровержением, поскольку стыдно использовать мое имя только для того, чтобы материал стал читаемым. Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов».

Издание сообщает, что газета «Иратес» опубликовала материл, в котором отметила: «Согласно нашим сведениям, глава СНБ Артур Ванецян обладает долей в бензиновом бизнесе, и правительство Никола Пашиняна предложило ему выйти из этой сферы, чтобы там появились новые игроки».