Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
|14:21 22.03.2019
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|Армения
Семья главы Службы национальной безопасности Армении не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов.
Об этом глава СНБ Армении Артур Ванецян, заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении 22 марта, комментируя публикации в прессе на эту тему, передает news.am.
На вопрос, имеет ли Ванецян долю на рынке бензина, он ответил: «Если я начну подавать в суд на людей, которые пишут обо мне, то это будет просто позором. Нет, это не правда, я отрицаю это сведение и советую данному СМИ выступить с опровержением, поскольку стыдно использовать мое имя только для того, чтобы материал стал читаемым. Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов».
Издание сообщает, что газета «Иратес» опубликовала материл, в котором отметила: «Согласно нашим сведениям, глава СНБ Артур Ванецян обладает долей в бензиновом бизнесе, и правительство Никола Пашиняна предложило ему выйти из этой сферы, чтобы там появились новые игроки».
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