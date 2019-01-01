Директор компании «Булгаргаз» Николай Павлов сообщил, что его предприятие впервые в истории Болгарии объявило тендер на поставку в страну нероссийского газа.

«Тендер объявлен 15 марта. Это первая процедура, которую «Булгаргаз» объявил на поставку природного газа не из России. В тендере ясно определены критерии и требования к участникам. К участию приглашаются все компании», — цитирует Николая Павлова издание Новости Болгарии.

Главный объявленный в тендере критерий — это, чтобы поставляемый в Болгарию газ был дешевле российского. Теоретически страна может получать природный газ из Румынии и Греции.