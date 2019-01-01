Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
|14:01 22.03.2019
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|Болгария
Директор компании «Булгаргаз» Николай Павлов сообщил, что его предприятие впервые в истории Болгарии объявило тендер на поставку в страну нероссийского газа.
«Тендер объявлен 15 марта. Это первая процедура, которую «Булгаргаз» объявил на поставку природного газа не из России. В тендере ясно определены критерии и требования к участникам. К участию приглашаются все компании», — цитирует Николая Павлова издание Новости Болгарии.
Главный объявленный в тендере критерий — это, чтобы поставляемый в Болгарию газ был дешевле российского. Теоретически страна может получать природный газ из Румынии и Греции.
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