МЗС: Світ має посилити тиск на Росію для звільнення важкохворого Гриба

15:01 22.03.2019 0 комментариев Украина

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію для звільнення українця Павла Гриба, засудженого 22 березня російським судом до шести років ув’язнення «за сфабрикованими звинуваченнями».

«Милосердя, людяність, гідність – ці поняття невідомі країні-окупанту, країні-агресору. Російське псевдосудочинство засудило важкохворого Павла Гриба до шести років колонії. Закликаю цивілізований світ тиснути на Росію для його якнайшвидшого звільнення», – написав Клімкін у Twitter, передає Радіо Свобода.

У заяві МЗС України, оприлюдненій на сайті відомства, вказано, що нинішнім судовим рішенням російська сторона «грубо порушує права людини – зокрема право на справедливий суд і право на життя».

«Внаслідок набутих важких захворювань і важкого стану Павло Гриб може не витримати етапування й перебування в негуманних умовах російської пенітенціарної системи. Павло Гриб потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження та перебування в спеціалізованому медичному закладі», – йдеться в повідомленні.

У МЗС вимагають негайно скасувати незаконний вирок у справі Павла Гриба, надати постійний медичний супровід, забезпечити його звільнення й безперешкодне повернення в Україну.

Сьогодні, 22 березня, Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до шести років ув’язнення українця Павла Гриба, якого в Росії обвинуватили у сприянні терористичній діяльності. Павло Гриб оголосив голодування.



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