В Феодосии неочищенные сточные воды сливаются в море
|13:21 22.03.2019
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|Крым
Оккупационной администрации Феодосии заплатит штраф в размере 500 тыс рублей за отсутствие сооружений для санитарной очистки сточных вод.
Неочищенные сточные воды напрямую сбрасывались в акваторию Черного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
"В ходе проверки инспекторами Росприроднадзора было установлено, что администрацией города Феодосии не были предприняты меры по оборудованию сетей централизованного ливневого водоотведения сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения вод акватории Черного моря", — уточнили в ведомстве.
В свою очередь администрация "курорта" обратилась в Феодосийский городской суд с жалобой на решение государственного инспектора Росприроднадзора, однако суд счел решение ведомства справедливым и оставил без изменения.
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