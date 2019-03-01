Крымскотатарский активист Марлен Мустафаев, который ранее заявил о слежке за ним, считает, что такое давление российских силовиков — подтверждение того, что оккупанты используют гибридные методы депортации крымскотатарского народа.

Об этом он написал в Facebook, передает ATR.

Марлен Мустафаев напомнил, что российские силовики уже дважды проводили обыск в его доме. После первого обыска его приговорили к 11 суток административного ареста, после второго — к 12 суткам ареста. Кроме того, тогда на него завели «уголовное дело» по статье 282 УК РФ за «экстремизм».

«Вдобавок ко всему начались походы по повесткам в Следственный комитет и прямые намеки о том, что мне нужно прекратить свою деятельность в социальных сетях, о том, что я должен уехать из Крыма и т.д. Затем штраф в 50000 рублей. Сегодня эта очередная попытка оказания психологического давления на меня, это открытая и показательная слежка, с тем, чтобы я покинул Крым. Это ещё раз, является подтверждением того, что силовики используют гибридные методы депортации крымскотатарского народа. На мой взгляд то что, сегодня происходит в Крыму должно быть донесено до широких масс общественности, в том числе через средства массовой информации», — отметил Мустафаев.

21 марта крымскотатарский активист Марлен Мустафаев заявил, что на протяжении нескольких дней замечает, что за ним следят неизвестные люди.