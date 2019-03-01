Український політв'язень Павло Гриб після вироку оголосив голодування
|12:41 22.03.2019
|0 комментариев
|Украина
Український політв'язень Павло Гриб після оголошення вироку, яким його засудили до 6 років позбавлення волі, оголосив голодування.
Про це він повідомив у коментарі журналістці Громадського, яка знаходиться у залі суду.
«У зв'язку з тим, що не допустили лікарів, ні Денисову і взагалі у зв'язку з тим, що таке робиться, я оголошую голодування», — сказав Павло.
Українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд у Ростові-на-Дону засудив до шести років позбавлення волі. Павлу нині 20 років.
Політв'язень Павло Гриб виступив з останнім словом у російському суді: «Бажаю українцям з гідністю пройти полон».
Ещё на эту тему:
08:01 22.03.2019
Політв’язня Панова перевели з лікарні в російську колонію
Політв’язня Панова перевели з лікарні в російську колонію
15:41 21.03.2019
Обвинувачення попросило для політв'язня Гриба 6 років колонії
Обвинувачення попросило для політв'язня Гриба 6 років колонії
14:41 21.03.2019
Під час судилища політв'язню Грибу викликали швидку
Під час судилища політв'язню Грибу викликали швидку
16:41 15.03.2019
Політв’язня Клиха перевіряють на онкомаркери – правозахисниця
Політв’язня Клиха перевіряють на онкомаркери – правозахисниця
08:21 15.03.2019
Президент Австрії на зустрічі з Лавровим закликав звільнити Сенцова
Президент Австрії на зустрічі з Лавровим закликав звільнити Сенцова
13:01 13.03.2019
У Лондоні відбувся перший публічний показ фільму "Заручники Путіна" про кримських політв'язнів
У Лондоні відбувся перший публічний показ фільму "Заручники Путіна" про кримських політв'язнів
12:21 13.03.2019
Чийгоз: Ізоляція Путіна сприятиме звільненню політв’язнів
Чийгоз: Ізоляція Путіна сприятиме звільненню політв’язнів