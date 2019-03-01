Український політв'язень Павло Гриб після оголошення вироку, яким його засудили до 6 років позбавлення волі, оголосив голодування.

Про це він повідомив у коментарі журналістці Громадського, яка знаходиться у залі суду.

«У зв'язку з тим, що не допустили лікарів, ні Денисову і взагалі у зв'язку з тим, що таке робиться, я оголошую голодування», — сказав Павло.

Українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд у Ростові-на-Дону засудив до шести років позбавлення волі. Павлу нині 20 років.

Політв'язень Павло Гриб виступив з останнім словом у російському суді: «Бажаю українцям з гідністю пройти полон».