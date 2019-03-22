Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот

12:21 22.03.2019 0 комментариев Турция

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував заяву президента США Дональда Трампа щодо можливого визнання Вашингтоном суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.

"Ми не можемо дозволити легітимізацію окупації Голанських висот", - заявив він.

"Невдалі ремарки американського президента щодо Голанських висот приводять регіон на межу нової кризи і напруженості", - наголосив Ердоган.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в свою чергу заявив, що Анкара підтримує територіальну цілісність Сирії, а спроби США легітимізувати порушення міжнародного права Ізраїлем призведуть до насильства.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп написав напередодні у Twitter, що Сполученим Штатам слід визнати повний суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Голанські висоти, у минулому частина Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни.

Анексія Голанських висот не визнана ні світовим співтовариством, ані Радою Безпеки ООН.



Ещё на эту тему:

13:21 25.02.2019
Парламент Турции возглавит депутат от правящей пртии
10:41 19.02.2019
Голова парламенту Туреччини оголосив про свою відставку
09:41 07.02.2019
Туреччина пропонує 5,6 млн євро за військових, які втекли до Греції
18:01 17.01.2019
Эрдоган совершит однодневный визит в Москву
11:22 30.11.2018
На саммите G20 Трамп встретится c Эрдоганом только неофициально
11:32 27.11.2018
Под давлением властей фонд Сороса прекращает деятельность в Турции
16:02 12.10.2018
Washington Post узнала о наличии у Турции доказательств убийства журналиста в консульстве Саудовской Аравии
08:48 12.10.2018
По делу журналиста The Washington Post будет создана совместная рабочая группа
08:17 11.10.2018
Турция хочет перейти на расчеты в лирах со странами Африки
09:44 09.10.2018
Турция требует доказательств, что исчезнувший журналист The Washington Post покинул саудовское консульство
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
19:27 16.08.2018
В Турции освободили из тюрьмы главу филиала Amnesty International и арестовали еще одного гражданина Германии
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
Все новости страны
Греция Греция
14:41 22.03.2019
МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
11:41 22.03.2019
Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
Все новости страны
Грузия Грузия
11:21 22.03.2019
Ми не можемо спілкуватися російською – це не мова, яка нас об’єднує – президент Грузії
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 22.03.2019
Перше засідання нового молдовського парламенту: протести, бійка, призначення
20:41 21.03.2019
Сепаратистам заказан вход в аэропорт Кишинева. «Министра внутренних дел» Южной Осетии вернули домой
19:21 21.03.2019
У парламенті Молдови не домовилися про коаліцію, Додон заговорив про дострокові вибори
15:21 21.03.2019
Украина сняла санкции с крупнейшего предприятия непризнанного Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
12:01 22.03.2019
Росія перевезла гіперзвукові ракети на полігон для випробувань
08:41 22.03.2019
Мінфін США включив два російські судна до списку порушників санкційного режиму
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
17:41 20.03.2019
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
12:21 22.03.2019
Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот
18:01 21.03.2019
У Туреччині сталося підряд чотири землетруси
12:21 21.03.2019
США можуть призупинити підготовку до поставки F-35 Туреччині
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
Все новости страны
Украина Украина
15:21 22.03.2019
Авиация оккупантов провела учения по дозаправке в воздухе
15:01 22.03.2019
МЗС: Світ має посилити тиск на Росію для звільнення важкохворого Гриба
13:41 22.03.2019
В оккупированном Крыму очередной обыск в доме крымских татар
13:21 22.03.2019
В Феодосии неочищенные сточные воды сливаются в море
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс