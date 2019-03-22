Ердоган розкритикував заяву Трампа щодо Голанських висот
|12:21 22.03.2019
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|Турция
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував заяву президента США Дональда Трампа щодо можливого визнання Вашингтоном суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.
"Ми не можемо дозволити легітимізацію окупації Голанських висот", - заявив він.
"Невдалі ремарки американського президента щодо Голанських висот приводять регіон на межу нової кризи і напруженості", - наголосив Ердоган.
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в свою чергу заявив, що Анкара підтримує територіальну цілісність Сирії, а спроби США легітимізувати порушення міжнародного права Ізраїлем призведуть до насильства.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп написав напередодні у Twitter, що Сполученим Штатам слід визнати повний суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.
Голанські висоти, у минулому частина Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни.
Анексія Голанських висот не визнана ні світовим співтовариством, ані Радою Безпеки ООН.
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