Росія перевезла гіперзвукові ракети на полігон для випробувань
|12:01 22.03.2019
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|Россия
За даними розвідки США, близько 20 російських гіперзвукових ракет були перекинуті на випробувальний полігон.
Про це, повідомляє Українська правда посилаючись на джерела CNBC.
"Це показує, що у них є амбіції щодо розробки цієї зброї, і що вони розставили пріоритети саме для цієї конкретної програми. Росіяни в цілому вирішили, що їх влаштовує розробка, і тепер зосередяться на точному доведенні зброї шляхом випробувань", - повідомило на умовах анонімності знайоме зі звітами розвідки джерело.
Гіперзвукова ракета класу "повітря-земля", що отримала назву "Кинджал", пройшла випробування не менше трьох разів. У липні Кремль успішно випробував зброю проти цілі, що знаходиться на відстані близько 500 миль.
Більш того, в іншому звіті американської розвідки, за словами джерела, гіперзвукова ракета була встановлена і запущена 12 разів з російського винищувача МіГ-31. Крім того, ведуться роботи з установки зброї на стратегічний бомбардувальник.
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