За даними розвідки США, близько 20 російських гіперзвукових ракет були перекинуті на випробувальний полігон.

Про це, повідомляє Українська правда посилаючись на джерела CNBC.

"Це показує, що у них є амбіції щодо розробки цієї зброї, і що вони розставили пріоритети саме для цієї конкретної програми. Росіяни в цілому вирішили, що їх влаштовує розробка, і тепер зосередяться на точному доведенні зброї шляхом випробувань", - повідомило на умовах анонімності знайоме зі звітами розвідки джерело.

Гіперзвукова ракета класу "повітря-земля", що отримала назву "Кинджал", пройшла випробування не менше трьох разів. У липні Кремль успішно випробував зброю проти цілі, що знаходиться на відстані близько 500 миль.

Більш того, в іншому звіті американської розвідки, за словами джерела, гіперзвукова ракета була встановлена ​​і запущена 12 разів з російського винищувача МіГ-31. Крім того, ведуться роботи з установки зброї на стратегічний бомбардувальник.