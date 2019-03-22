Біля російського консульства в Афінах прогримів вибух
|11:41 22.03.2019
|0 комментариев
|Греция
Невідомі особи кинули гранату в поліцейську будку біля посольства РФ в Афінах вночі.
Про це повідомив кореспонденту ТАСС прес-аташе посольства РФ Василь Гаврилов, пише Українська правда.
"Невідомі особи, проїжджаючи приблизно о 03:30 ранку на мотоциклі близько консульського відділу посольства, кинули вибуховий пристрій, імовірно, гранату в поліцейську будку. Пристрій вибухнув", – сказав він.
"Будці завдано незначної шкоди. Ніхто не постраждав", – додав Гаврилов.
Представник посольства уточнив, що інцидент стався в афінському районі Халандрі, де розташовано консульський відділ посольства.
"Будка розташована поруч із будівлею консульського відділу. Вибуховий пристрій було кинуто прямо до будки, яка розміщується не на території диппредставництва, а на вулиці", – сказав Гаврилов.
За його словами, район навколо консульського відділу оточила поліція. Компетентні органи Греції ведуть розслідування.
Ещё на эту тему:
МЗС Греції засудило напад на консульство РФ в Афінах
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
В Греции за полчаса случилось три землетрясения
В Греции паром с тысячей людей на борту после возникшего пожара благополучно вернулся в порт / Фото
Мера грецьких Салонік жорстоко побили
В Греции разбился истребитель
Россиянка, которая была информатором убитой на Мальте журналистки, сдалась в Греции
В Греции вооруженный российский бизнесмен прервал футбольный матч