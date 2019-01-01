Ми не можемо спілкуватися російською – це не мова, яка нас об’єднує – президент Грузії

11:21 22.03.2019 0 комментариев Грузия

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відвідала Гардабані – місто у східній Грузії, де значна частина населення (понад 70%) – етнічні азербайджанці-мусульмани. Лідерка країни привітала їх зі святом Навруз-байрам (Новим роком за мусульманським календарем). І при цьому відзначилася палкою промовою із закликом до єдності.

«Я тут не гість, я – господиня. Як і в будь-якому місці в Грузії – я у своєму домі. І я дуже щаслива, що можу разом з вами відзначити цей чудовий день. Берегти традиції і продовжувати їх – дійсно одна з дуже сильних сторін нашої ідентичності», – сказала Саломе Зурабішвілі у своїй промові, як пише видання Грузия Online, передає zik.ua.

А ще, як додала президентка, сильними сторонами є толерантність і терпимість: »З цим жила Грузія протягом століть. Але – ця цінність слабшає. І у світі, і у нас. Хоча без неї ми не будемо розвиватися». 

«Я дуже пишаюся, що Грузія – місце, де можуть жити будь-які люди будь-якого походження. І їхнє спільне майбутнє засноване на тому, що нас пов’язує одна мова. Але я не можу говорити з вами російською мовою – це виключено. Російська – це не мова, яка нас об’єднує», – наголосила Зурабішвілі.

Далі вона навела дуже яскравий приклад, який пояснив, що саме вона мала на увазі і чому так вважає: «Я можу вивчити кілька слів азербайджанською і сказати вам: «Новруз-байрам ізінмубарак». І вивчу ще більше. Але ваше майбутнє, майбутнє молоді та наше спільне майбутнє все-таки залежить від того, щоб ми говорили однією мовою (грузинською – 24 канал)».

«Важливо, щоб ви продовжували ваші традиції, зберігали вашу мову, ваші пісні, танці. Все це – багатство і Грузії також. Тож нумо бути зразковою країною!» – підсумувала Зурабішвілі. 



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