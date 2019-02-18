Оккупанты сообщают о пополнении бюджета Симферополя на 10 млн рублей за счет инвестпроектов
|11:01 22.03.2019
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|Крым
Около 10 млн рублей поступило в бюджет оккупированного Симферополя с начала 2019 года от реализуемых на территории города инвестиционных проектов.
Об этом сообщил заместитель начальника "департамента развития экономического потенциала территории и муниципального заказа" Андрей Коровко, передает Крыминформ.
За счет "социальной составляющей инвестиционных договоров" проходят работы по благоустройству городских пространств, закупке запчастей для коммунальной техники. "Всего в рамках социальных обязательств в долгосрочной перспективе городу будет передано порядка 11 тысяч квадратных метров жилья", – цитирует Коровко пресс-служба оккупационной администрации.
Сообщается, что на территории Симферополя реализуется 38 инвестиционных проектов, что "составляет пятую часть всех инвестпроектов по оккупированному Крыму".
Общий объем инвестиций, со слов оккупантов, составляет около 32 млрд рублей.
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