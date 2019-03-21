Фрегат ЧФ РФ "Адмирал Эссен" на учениях отразил авиационную атаку на пункт базирования российских кораблей в Средиземном море.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ, капитан второго ранга Алексей Рулев, сообщает rg.ru.

- Расчеты противовоздушной обороны фрегата "Адмирал Эссен" провели тренировку - прикрытие пункта базирования от массированного ракетного авиаудара условного противника, - сообщил Рулев.

Во время учений самолеты "противника" при подлете к пункту базирования кораблей запустили крылатые ракеты. Имитированные цели были обнаружены и классифицированы дежурными боевых информационных постов, а расчеты ПВО фрегата "Адмирал Эссен" успешно уничтожили их электронными пусками ракет.

Кроме того, моряки отработали организацию связи на запасных и резервных частотах совместно с дежурной сменой центра управления флота.

Справка:

Фрегат "Адмирал Эссен" несет боевую службу в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с начала марта 2019 года. Корабль вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами.