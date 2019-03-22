В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
|10:21 22.03.2019
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|Болгария
Взрыв бомбы произошел возле жилого дома в болгарском городе Перник на западе страны.
Жертв и пострадавших нет, сообщает в пятницу, 22 марта? РИА Новости со ссылкой на телеканал Nova.
Отмечается, что инцидент привел только к материальному ущербу.
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, ведется расследование.
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