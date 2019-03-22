Взрыв бомбы произошел возле жилого дома в болгарском городе Перник на западе страны.

Жертв и пострадавших нет, сообщает в пятницу, 22 марта? РИА Новости со ссылкой на телеканал Nova.

Отмечается, что инцидент привел только к материальному ущербу.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял, ведется расследование.