Оккупанты проводят батарейные артиллерийские дуэли на полигонах в аннексированном Крыму

10:01 22.03.2019 0 комментариев Крым

Артиллеристы ЧФ страны оккупанта проводят батарейные артиллерийские дуэли в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии на полигоны в аннексированном Крыму.

Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного отдела ЧФ РФ Алексей Рулёв, сообщает Крым Информ.

В дуэлях принимают участие боевые расчеты реактивных систем залпового огня «Град» и самоходных гаубиц «Мста-С». Победителем становится личный состав расчета, который быстрее всех выполнил все действия и точно поразил все мишени.

Всего в дуэлях задействованы более 20 батарейных подразделений. Лагерные сборы проводятся одновременно на пяти полигонах боевой подготовки в оккупированном Крыму.

После полевого выхода артиллеристов запланировано двустороннее бригадное тактическое учение, в котором примут участие отдельная бригада береговой обороны и бригада морской пехоты флота. Будут отработаны артиллерийские стрельбы, высадка морского десанта на необорудованное побережье и др.

 



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