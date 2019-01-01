Ще одна популярна серед туристів країна скасувала візи для українців

09:41 22.03.2019 0 комментариев Украина

Українські туристи з 14 квітня зможуть їздити до Таїланду без віз.

Про це Департамент консульської служби МЗС України повідомляє у Facebook, передає УНІАН.

"З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз", - йдеться у повідомленні.

При цьому сказано, що для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування становитиме до 30 днів.

"Для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі", - зазначили в МЗС.

Також українські дипломати нагадали українцям про необхідність дотримання законодавства іноземної держави під час перебування на її території.

Крім того, громадяни України під час поїздок за кордон мають бути застраховані.

 



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