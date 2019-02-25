Перше засідання нового молдовського парламенту: протести, бійка, призначення

09:21 22.03.2019 0 комментариев Молдова

21 березня, відбулося перше засідання парламенту Республіки Молдова в новому складі, під час якого було сформовано 3 фракції.

Крім того, біля стін парламенту проходив протест прихильників опозиційного блоку ACUM, а депутат від Демократичної партії Серджіу Сирбу був госпіталізований в результаті нападу, повідомляє кореспондент УНН.

Засідання парламенту Х скликання почалося зі звернення президента Ігоря Додона і тривало близько півгодини. Три з п'яти партій, які прийшли в парламент визначилися з фракціями - це Демократична партія, Партія соціалістів і Партія "Шор".

Крім того, прихильники опозиційного блоку ACUM (Партія PAS і Платформа DA) протестували біля стін парламенту. Лідер партії PAS Майя Санду в цей день була в Брюсселі і на засідання була відсутня. Лідером фракції демократів був обраний колишній прем'єр-міністр Павло Філіп, фракцію Партії соціалістів очолила Зінаіда Гречаний, Партію "Шор" - її лідер Ілан Шор. Андрій Нестасе, в свою чергу, заявив, що не готовий оголосити про фракцію на основі блоку ACUM.

Крім того, після закінчення засідання, в результаті нападу був госпіталізований депутат Демократичної партії Серджіу Сирбу. Повідомляється, що на Сирбу напав раніше засуджений за насильницькі протести Павло Григорчук в одному з кафе в центрі молдавської столиці.

Як уточнює видання Deschide.md, Сирбу був госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою.

Сам Григорчук був супроводжений до відділення поліції, під час Live-включення зі своєї сторінки в соціальних мережах, він підтвердив, що вдарив депутата через те, що вважає його зрадником, а сам Сирбу, за словами Григорчука, його провокував на застосування сили.

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови офіційно затвердив результати парламентських виборів, що відбулися 24 лютого, і затвердив мандати депутатів, обраних і за партійними списками, і за одномандатними мажоритарними округами.

Таким чином, в новому парламенті Молдови представлені проросійська лівацька Партія соціалістів (35 мандатів), лівоцентристська Демократична партія суперечливого олігарха Влада Плахотнюка (30), блок двох проєвропейських партій "Acum" (26), популістська партія "Шор" ще одного спірного підприємця і політика Ілана Шора (7) і ще три незалежних депутати (всього 101).



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