Члены экипажа катера Мариупольского отряда морской охраны провели спасательную операцию на рыболовном судне.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook, передает MRPL.CITY.

Катер морской охраны остановил сейнер СЧС 2097 для проверки соблюдения правил пограничного режима. Но при обходе судна пограничники обнаружили задымление в районе носового кубрика. Немедленно на катере морской охраны была создана аварийно-спасательная группа, которая высадились на сейнер и локализовала пожар.

По предварительной информации, в замкнутом помещении судна произошло замыкание в кабель-трассе. Командир аварийно-спасательной группы предположил, что огонь может распространиться по всему судну, поэтому рекомендовал капитану добраться до ближайшего порта.

Морские пограничники сопровождали сейнер до порта Бердянск, учитывая вероятность повторного возгорания. Тем временем обзорная группа проверила рыболовное судно. Нарушений законодательства не выявлено.

В порту Бердянск судно встретили сотрудники ГСЧС, а морские пограничники продолжили патрулирование района.