Судна брали участь у перевалці нафти та нафтопродуктів у відкритому морі з танкерами КНДР.



Міністерство фінансів США внесло російські судна «Тантал» і «Витязь» до списку порушників санкційного режиму щодо Північної Кореї, повідомляє Главком.



Про це йдеться спільній заяві Держдепу, мінфіну, а також береговою охороною США.



Як повідомляється, ці судна брали участь у перевалці нафти та нафтопродуктів у відкритому морі з танкерами КНДР.



Усього в переліку фігурують 18 суден, що ходять, зокрема, під прапорами Республіки Корея, Панами, Сінгапуру, Сьєрра-Леоне і Того.



Разом із тим уряд США уточнює, що не йдеться про «санкційний список». Однак адміністрація США попереджає, що судна із цього списку можуть бути власністю фізичних або юридичних осіб, щодо яких Вашингтон вирішив застосувати санкції.



