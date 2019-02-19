Французький мінний тральщик пройшов протоку Босфор і ввійшов в акваторію Чорного моря
|08:21 22.03.2019
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У четвер, 21 березня, пройшов протоку Босфор і ввійшов в акваторію Чорного моря французький мінний тральщик M 653 Capricorne.
Це вже другий у 2019 році візит корабля НАТО до Чорного моря. Першим наприкінці лютого прибув до Одеси американський ракетний есмінець DDG75 Donald Cook, повідомляє Український мілітарний портал.
Французький мінний тральщик класу Eridan поповнив ВМС Франції у серпні 1987 року.
При патрулюванні корабель здатний розвивати швидкість до 18 вузлів, оснащений двома самохідними підводними апаратами для пошуку і знищення мін PAP-104 Мод4 і Bofors Double Eagle Mк2, має систему артилерійсько-кулеметного озброєння, а також радіолокаційну станцію та гідроакустичну систему.
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