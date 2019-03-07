Політв’язня Панова перевели з лікарні в російську колонію

08:01 22.03.2019 0 комментариев Крым

Євгена Панова повернули до колонії № 6 м. Омська.

Про це повідоляється на сторінці Євгена Панова у Facebook, яку ведуть родичі політв'язня і громадські активісти, повідомляє Кримська солідарність

"Минулого тижня Євгена Панова відвідали представники української діаспори (подяка їм велика!) у колонії №11 м.Омська. Це колонія-лікарня, куди його вивезли у зв'язку з погіршенням стану здоров'я: гострий біль у спині. Зробили передачу, та вдалося побачити Женю через відеозв'язок.

- Декілька днів тому Женю повернули до колонії №6, бо лікувати у колонії-лікарні №11 його нема чим. 

- На днях Женю відвідала наш адвокат Ольга Дінзе та дізналася наступне: Самопочуття погане, бо нема навіть знеболювального. На роботах в колонії не працює, співати гімн РФ відмовився. На Євгена намагаються чинити тиск, але він себе утискати не дозволяє. Каже, що в колонії є телевізор, де їм постійно показуть "Модный приговор", "ДОМ-2" та серіали "про ментов". 

Продукти передали. Будем намагатися купити ліки згідно з призначенням тамошнього лікаря та передати. 

Він проти, аби до нього приїжджали рідні на побачення, бо умови жахливі. 

В туалет відпускають лише з дозволу, а вночі ще й записуватися у журнал потрібно.

Шоста колонія Омську відома бунтом, який деілька місяців тому здійснили 600 в'язнів.

Вони виступили проти знущань збоку адміністрації: окрім всіляких збочень, були випаки коли людям різали язики, а коли здімався бунт - викидували з вікон.

Зараз, каже, ситуація значно краще.
Женя передає всім привіт та дуже радий листам!",- йдеться у повідомленні.

Адреса для листів: Панову Е.А. 06.06.1977 г.р. ФКУ ИК №6 УФСИН России по Омской области. 644009, Омская область, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 176 РФ



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