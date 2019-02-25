В оккупированном Крыму систематически выявляют массовые закладки с горючими материалами для поджога лесов. В прошлом году из-за действий преступников произошли два крупных пожара.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил "заместитель министра" экологии и природных ресурсов оккупированного Крыма Сергей Компанейцев на пресс-конференции в Симферополе.

Сотрудники лесной охраны аннексированного полуострова обнаружили в 2018 году подготовленные для поджога покрышки и другие горючие закладки для поджога лесов в разных местах.

«Относительно целей этих поджогов, то я думаю, она политическая. Но оценку действиям этих людей будут давать правоохранительные органы», – заключил замминистра, отметив, что диверсанты-поджигатели «очень хорошо знали розу ветров и изучили местность».

Для выявления злоумышленников в каждом лесничестве установили дополнительные камеры видеонаблюдения. Однако из-за недостаточного покрытия заповедных мест интернетом, взять всю территорию лесов под наблюдение пока не получается.

По мнению Компанейцева, кроме видеокамер, необходимо подключить к выявлению поджигателей беспилотные аппараты и спутники.

Стоит отметить, что кроме злоумышленников, лесам и степям аннексированного полуострова угрожают также недобросовестные туристы, бросающие непогашенные окурки, оставляющие в местах ночёвок недогоревшие костры и битое стекло, которое провоцирует возгорание сухой травы и веток от жаркого солнца.

Кроме того, "министр" чрезвычайных ситуаций оккупированного Крыма Сергей Шахов заявил об опасности возникновения природных пожаров, причиной которых становятся так называемые травяные палы.

"Министр" заявил о категорической недопустимости выжигания травы в «сельскохозяйственных целях».

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Фо́бия (от греч. φόβος «страх»), боя́знь — симптом, сутью которого является иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях или в присутствии (ожидании) некоего известного объекта.

В психиатрии фобией принято называть патологически повышенное проявление реакции страха на тот или иной раздражитель. Фобия — это сильно выраженный упорный навязчивый страх, необратимо обостряющийся в определённых ситуациях и не поддающийся полному логическому объяснению.