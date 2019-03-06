Так называемого министра внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Игоря Наниева развернули домой. Мужчина направлялся в приднестровский регион через Международный аэропорт Кишинева, однако представители Пограничной полиции потребовали от него покинуть территорию Республики Молдова.

По словам источников Deschide.MD, Игорь Наниев сказал, что приехал на отдых. Вместе с тем, «чиновник» направлялся в Тирасполь.

Отметим, по данным региональных СМИ, Наниев, будучи представителем Южной Осетии, сообщал о сотрудничестве с другим сепаратистским режимом — так называемой Донецкой народной республикой.

В декабре 2017 года Игорь Наниев и его коллега, так называемый замминистра внутренних дел ДНР Игорь Мельников договорились об обмене информацией. Наниев наградил Мельникова медалью «За боевое содружество».

Игорь Наниев замешан в нескольких скандалах в Южной Осетии, которые связаны с работой милиции.

Один из самых известных случаев: осетинские офицеры без какой-либо причины жестоко избили заключенных в изоляторе и местных жителей, аргументируя свои действия поисками преступника, сбежавшего из изолятора. Ни одного милицейского не привлекли к ответственности.