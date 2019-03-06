Сепаратистам заказан вход в аэропорт Кишинева. «Министра внутренних дел» Южной Осетии вернули домой

20:41 21.03.2019 0 комментариев Молдова

Так называемого министра внутренних дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Игоря Наниева развернули домой. Мужчина направлялся в приднестровский регион через Международный аэропорт Кишинева, однако представители Пограничной полиции потребовали от него покинуть территорию Республики Молдова.

По словам источников Deschide.MD, Игорь Наниев сказал, что приехал на отдых. Вместе с тем, «чиновник» направлялся в Тирасполь.

Отметим, по данным региональных СМИ, Наниев, будучи представителем Южной Осетии, сообщал о сотрудничестве с другим сепаратистским режимом — так называемой Донецкой народной республикой.

В декабре 2017 года Игорь Наниев и его коллега, так называемый замминистра внутренних дел ДНР Игорь Мельников договорились об обмене информацией. Наниев наградил Мельникова медалью «За боевое содружество».

Игорь Наниев замешан в нескольких скандалах в Южной Осетии, которые связаны с работой милиции.

Один из самых известных случаев: осетинские офицеры без какой-либо причины жестоко избили заключенных в изоляторе и местных жителей, аргументируя свои действия поисками преступника, сбежавшего из изолятора. Ни одного милицейского не привлекли к ответственности.



Ещё на эту тему:

16:01 12.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM відмовився від коаліції з соціалістами та іншими партіями
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
10:51 22.02.2019
Додон заявив, що Молдові потрібна Росія, на тлі невизначеності щодо майбутнього Європейського Союзу
13:38 10.12.2018
Президента Молдовы в пятый раз отстранили от должности
16:37 07.12.2018
Президент Молдовы Додон пожаловался русским, что его снова отстранят. Он надеется, что в последний раз
06:21 03.12.2018
Парламент Молдовы одобрил проведение референдума о сокращении количества депутатов
08:45 21.11.2018
Президент Нацбанка Молдовы подал в отставку
09:29 19.11.2018
Социалисты Молдовы пообещали зарплату в 600 евро и курс на Россию
21:38 13.11.2018
Молдова, Грузия и Украина создадут постоянную платформу по региональным конфликтам
08:09 08.11.2018
Президента Молдови можуть притягнути до відповідальності за відмову підписувати закон
12:59 06.11.2018
Президент Молдовы отказался подписывать Новый кодекс телевидения и радио, приведя шесть страниц аргументов
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
Все новости страны
Молдова Молдова
20:41 21.03.2019
Сепаратистам заказан вход в аэропорт Кишинева. «Министра внутренних дел» Южной Осетии вернули домой
19:21 21.03.2019
У парламенті Молдови не домовилися про коаліцію, Додон заговорив про дострокові вибори
15:21 21.03.2019
Украина сняла санкции с крупнейшего предприятия непризнанного Приднестровья
09:21 21.03.2019
Євросоюз профінансує ряд соціальних проектів в Молдові та Придністровському регіоні
Все новости страны
Россия Россия
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
17:41 20.03.2019
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
17:21 20.03.2019
Экипажи кораблей Черноморского флота РФ в ходе учения отработали вопросы по ПВО
10:01 20.03.2019
Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
18:01 21.03.2019
У Туреччині сталося підряд чотири землетруси
12:21 21.03.2019
США можуть призупинити підготовку до поставки F-35 Туреччині
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
11:01 20.03.2019
У Туреччині стався сильний землетрус
Все новости страны
Украина Украина
21:01 21.03.2019
У оккупантов новая фобия - "диверсионные группы поджигателей леса"
20:21 21.03.2019
Психолого-психіатричну судову експертизу призначено всім 24 військовополоненим українським морякам
20:01 21.03.2019
РФ і Угорщина домовилися про поставки газу на випадок зупинки транзиту через Україну
19:41 21.03.2019
«Бажаю українцям з гідністю пройти полон» — політв'язень Павло Гриб виступив з останнім словом у російському суді
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс