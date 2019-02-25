Слідче управління Федеральної служби безпеки Росії призначило проведення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи стосовно всіх 24 військовополонених українських моряків, яких тримають у РФ.

Про це повідомив керівник групи адвокатів моряків Микола Полозов, передає Інтерфакс-Україна.

На своїй сторінці у Facebook він написав, що в четвер відбулися слідчі дії стосовно військовополоненого моряка Михайла Власюка, слідство ознайомило його та адвоката з постановою про призначення комісійної комплексної амбулаторної психолого-психіатричної судової експертизи.

"Таким чином, станом на сьогодні комісійну комплексну амбулаторну психолого-психіатричну експертизу призначено стосовно всіх 24 військовополонених українських моряків.

Проведення експертиз має розпочатися наступного тижня у ФДБУ "Національний медичний дослідницький центр психіатрії та наркології імені В.П.Сербського" Мінохорони здоров'я Росії", - поінформував М.Полозов.

Він нагадав, що позиція захисту залишається колишньою - проведення цієї експертизи стосовно військовополонених українських моряків є незаконним, порушує норми міжнародного гуманітарного права, зокрема III Женевської конвенції 1949 року, та є поводження, що принижує гідність і честь військовополонених.