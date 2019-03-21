РФ і Угорщина домовилися про поставки газу на випадок зупинки транзиту через Україну

20:01 21.03.2019 0 комментариев Украина

Росія і Угорщина домовилися про поставки російського газу на 2020 рік, навіть якщо до кінця цього року не буде досягнуто домовленості про транзит газу між Москвою і Києвом.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з главою "Газпрому" Алексєєм Міллером у Москві, повідомляє прес-служба угорського уряду, передає Європейська Правда.

"Питання енергетичної безпеки отримало геополітичний тон з огляду на те, що угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту. Це означає, що легко може виникнути ситуація, коли Росія більше не буде транспортувати газ на європейський континент через Україну", - сказав міністр.

"Сьогодні ми з генеральним директором "Газпрому" уклали угоду про те, що "Газпром" забезпечить постачання природного газу Угорщині незалежно від того, чи відбудеться транзитна угода між Росією та Україною щодо майбутнього", - додав він.

Міністр пояснив, що Угорщина зможе придбати частину природного газу, необхідного для публічного та промислового споживання, через Австрію, як це було цьогоріч, на додаток до якого ємності резервуарів Угорщини також будуть експлуатуватися.

Він зазначив, що Угорщина має у своєму розпорядженні сховища газу на 6,3 млрд кубометрів.

"Тільки тепер стало дійсно очевидно, наскільки добрим було рішення про будівництво цих складських потужностей, оскільки цьогоріч ми можемо зберігати достатньо природного газу в цих сховищах, щоб гарантувати, що наступного року буде достатньо для забезпечення Угорщини природним газом", - підкреслив Сійярто.

Міністр також повідомив журналістам, що з "Газпромом" досягнута домовленість про те, що Угорщина вже буде закуповувати природний газ, який буде зберігатися в інтересах забезпечення наступного року, і компанія доставить необхідну кількість. "Це означає, що наприкінці цього року ми можемо бути впевнені, що безпека постачання природного газу Угорщини на наступний рік буде гарантована", - сказав Сійярто.

Сторони також обговорили питання продовження "Турецького потоку" через Болгарію і Сербію до Угорщини.



Ещё на эту тему:

09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
20:41 26.02.2019
Россия заявила что транспорт газа через Украину обходится в 2-2,5 раза дороже других маршрутов
15:50 24.09.2018
Газовые переговоры Украина-ЕС-Россия пройдут в Брюсселе 26 сентября
13:34 19.09.2018
Российский газ и дальше должен идти через Украину - глава парламента Норвегии
10:35 18.05.2018
За напрямком Румунія - Україна 11 трейдерів готові до роботи
14:34 02.05.2018
Одесский припортовый завод полностью остановлен
14:43 09.11.2017
Оператори ГТС України і Румунії готуються до прямої взаємодії
00:29 12.09.2017
Північний потік зупинили на ремонт: транзит до Європи піде через Нафтогаз
19:00 01.08.2017
Украина поставила шестилетний рекорд по транзиту российского газа
11:07 14.06.2017
Украина готова создать газовый коридор в Хорватию
09:59 31.03.2017
Президент Украины обсудил с президентом Румынии реверс газа
15:20 24.11.2016
Одесса приняла первые 13 тыс. тонн иранских углеводородов
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
Все новости страны
Молдова Молдова
20:41 21.03.2019
Сепаратистам заказан вход в аэропорт Кишинева. «Министра внутренних дел» Южной Осетии вернули домой
19:21 21.03.2019
У парламенті Молдови не домовилися про коаліцію, Додон заговорив про дострокові вибори
15:21 21.03.2019
Украина сняла санкции с крупнейшего предприятия непризнанного Приднестровья
09:21 21.03.2019
Євросоюз профінансує ряд соціальних проектів в Молдові та Придністровському регіоні
Все новости страны
Россия Россия
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
17:41 20.03.2019
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
17:21 20.03.2019
Экипажи кораблей Черноморского флота РФ в ходе учения отработали вопросы по ПВО
10:01 20.03.2019
Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
18:01 21.03.2019
У Туреччині сталося підряд чотири землетруси
12:21 21.03.2019
США можуть призупинити підготовку до поставки F-35 Туреччині
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
11:01 20.03.2019
У Туреччині стався сильний землетрус
Все новости страны
Украина Украина
21:01 21.03.2019
У оккупантов новая фобия - "диверсионные группы поджигателей леса"
20:21 21.03.2019
Психолого-психіатричну судову експертизу призначено всім 24 військовополоненим українським морякам
20:01 21.03.2019
РФ і Угорщина домовилися про поставки газу на випадок зупинки транзиту через Україну
19:41 21.03.2019
«Бажаю українцям з гідністю пройти полон» — політв'язень Павло Гриб виступив з останнім словом у російському суді
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс