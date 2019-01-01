«Бажаю українцям з гідністю пройти полон» — політв'язень Павло Гриб виступив з останнім словом у російському суді
|19:41 21.03.2019
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|Украина
Український політв'язень Павло Гриб, обвинувачений у схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, виступив зі своїм останнім словом у Ростові-на-Дону.
Про це повідомляє журналістка Громадського із зали суду.
«Уперше мені випадає така нагода сказати своє слово. Останнє слово, де я б хотів нарешті розказати все, як було насправді», — сказав Гриб.
У своєму останньому слові Гриб не визнав обвинувачень, бо вони від Федеральної служби безпеки — «вони бандити та вбивці». А також зазначив, що «ніхто не мав підстав гадати», що стороння Білорусь є «насправді небезпечною».
Павло побажав усім українським патріотам з гідністю пройти полон — «по правді й совісті». А наприкінці сказав «Слава Україні!» та «Слава українській нації!», зазначила журналістка.
Суд оголосить рішення у справі 22 березня об 11 годині.
Зазначимо, що на судових дебатах у справі українського політв'язня Павла Гриба прокурори просили для українця 6 років ув'язнення.
Раніше українська омбудсмен заявила, що політв'язень Гриб потребує негайної операції на серці.
29 січня Росія відмовила українському консулу у наданні дозволу на відвідування Павла Гриба.
Під час засідання 24 січня політв'язню Павлу Грибу викликали швидку допомогу через стан здоров'я.
Нагадаємо, 21 грудня 2018 року суд відмовився відпустити політв’язня Гриба з СІЗО під домашній арешт за станом здоров’я. Наглядова комісія в РФ назвала умови СІЗО придатними для утримання Павла
Раніше на суді у справі Гриба свідок з боку обвинувачення частково відмовилася від своїх попередніх слів та дала свідчення на користь українця. Двоє свідків у справі українського політв’язня Павла Гриба не змогли пояснити розбіжності у своїх свідченнях на стадії слідства та під час судового засідання.
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