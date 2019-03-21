У парламенті Молдови не домовилися про коаліцію, Додон заговорив про дострокові вибори

19:21 21.03.2019 0 комментариев Молдова

Новий парламент Молдови, який вперше зібрався 21 березня, наразі не має більшості, необхідної для призначення спікера і нового уряду.

Про це заявив головуючий на засіданні депутат Ігор Смирнов, пише NewsMaker.md, передає Європейська Правда.

"Смирнов запитав, чи сформована парламентська більшість. Ніхто не відповів. Він важко зітхнув і констатував, що більшості немає. Після чого оголосив перерву в установчому засіданні", - йдеться у повідомленні.

Депутати створили три фракції: ПСРМ, Демпартії і "Шор". Блок ACUM визначиться з формуванням однієї або декількох фракцій протягом 10 днів. Дату продовження засідання мають оголосити додатково. 

"Я погоджуся на будь-яку більшість, на будь-який уряд, який ви сформуєте за допомогою переговорів між політичними партіями. Я не буду затверджувати тільки ті більшість і уряд, які будуть нелегітимно і штучно створені з перебіжчиків. Вже краще нехай нас ще раз судять виборці на дострокових виборах, ніж влада, що складається з перебіжчиків", - заявив президент Ігор Додон.

За підсумками виборів, ПСРМ отримала 35 мандатів, ДПМ - 30, блок ACUM - 26, партія "Шор" - 7 мандатів, і незалежні кандидати - 3 мандати.



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