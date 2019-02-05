У Туреччині сталося підряд чотири землетруси

18:01 21.03.2019 0 комментариев Турция

У Туреччині сталося підряд 4 землетруси - силою 3,1, 3,6, 3,9 і 4,1 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє інформаційне агентство DHA, передає Укрінформ.

"Серія землетрусів сталася в районі Малатьї (східна частина Туреччини – ред.) сьогодні вранці та спричинила паніку серед населення. Перший землетрус силою 3,1 бала стався в 06.48 (07.48 за Київським часом – ред.). Епіцентр землетрус залягав на глибині 7 кілометрів", - поінформувала Національна служба з питань землетрусів та надзвичайних ситуацій.

Після цього в тому ж районі о 07.46 стався землетрус силою 3,6 бала, о 08.25 – 3,9 бала, о 08.51 - 4,1 бала.

За даними місцевого керівництва, жертв немає, значних руйнувань не виявлено, лише у кількох будинків пошкоджені стіни.

Напередодні на південному заході країни, у провінції Денізлі, стався землетрус, сила якого за шкалою Ріхтера становила 5,5 бала.



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