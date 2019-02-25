Понад 140 тисяч жителів окупованого Криму отримали паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Про це Державна міграційна служба України повідомила у відповідь на запит ГО «КримСОС», передає Укрінформ.

"Стало відомо кількість кримчан, які пройшли процедуру вклеювання фото в паспорт громадянина України по досягненню 25-ти і 45-ти років, які оформили паспорт громадянина України у вигляді ID-карти і отримали паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - повідомляє «КримСОС».

За даними громадської організації, за період з 1 січня 2016 по 1 лютого 2019 р паспорт громадянина України у формі ID-карти по досягненню 14-ти і 16-ти років оформили 1416 людей.

Ще 28477 осібк за цей же період пройшли процедуру вклеювання фото в паспорт після досягнення 25-ти і 45-ти років.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон за період з 1 січня 2015 по 1 лютого 2019 р отримали 140295 осіб.