Українські закордонні паспорти отримали понад 140 тисяч кримчан
|17:41 21.03.2019
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|Крым
Понад 140 тисяч жителів окупованого Криму отримали паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Про це Державна міграційна служба України повідомила у відповідь на запит ГО «КримСОС», передає Укрінформ.
"Стало відомо кількість кримчан, які пройшли процедуру вклеювання фото в паспорт громадянина України по досягненню 25-ти і 45-ти років, які оформили паспорт громадянина України у вигляді ID-карти і отримали паспорт громадянина України для виїзду за кордон", - повідомляє «КримСОС».
За даними громадської організації, за період з 1 січня 2016 по 1 лютого 2019 р паспорт громадянина України у формі ID-карти по досягненню 14-ти і 16-ти років оформили 1416 людей.
Ще 28477 осібк за цей же період пройшли процедуру вклеювання фото в паспорт після досягнення 25-ти і 45-ти років.
Паспорт громадянина України для виїзду за кордон за період з 1 січня 2015 по 1 лютого 2019 р отримали 140295 осіб.
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