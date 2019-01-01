Біля берегів окупованої Євпаторії масово гинуть дельфіни / Фото
|17:21 21.03.2019
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|Крым
Поблизу окупованої Євпаторії почали масово гинути дельфіни. За два дні екологи виявили 16 мертвих тварин.
Про це повідомляє в Facebook Центр вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне Море", передає Укрінформ.
"15 і 17 березня співробітники Центру вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне Море" провели обстеження ділянки узбережжя неподалік Євпаторії (всього 10 км берегової лінії) після надходження інформації про масову загибель дельфінів. У ході дводенного виїзду ми знайшли 16 загиблих китоподібних (14 азовок і 2 афаліни)", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, всі 16 тварин загинуло унаслідок потрапляння в сітки на камбалу або осетрових.
"Поряд з китоподібними на берег вимило величезну кількість фрагментів сітокі лісок, а також останки однієї особини чорноморського осетра", - повідомляють екологи.
За їхніми даними, кількість загиблих дельфінів буде рости, досягнувши свого піку в травні (торік протягом травня було зафіксовано понад 170 випадків загибелі китоподібних).
"Причинами цього є наближення сезону інтенсивного рибальства, що збігається з періодом розмноження у дельфінів, а також сезонних спалахів захворювань", - наголошується в повідомленні.
Екологи заявили, що їм почали надходити повідомлення про виявлення загиблих китоподібних і біля окупованого Севастополя: там у всіх виявлених дельфінів на тілах також є ушкодження.
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