Біля берегів окупованої Євпаторії масово гинуть дельфіни / Фото

17:21 21.03.2019 0 комментариев Крым

Поблизу окупованої Євпаторії почали масово гинути дельфіни. За два дні екологи виявили 16 мертвих тварин.

Про це повідомляє в Facebook Центр вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне Море", передає Укрінформ.

"15 і 17 березня співробітники Центру вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців "Безтурботне Море" провели обстеження ділянки узбережжя неподалік Євпаторії (всього 10 км берегової лінії) після надходження інформації про масову загибель дельфінів. У ході дводенного виїзду ми знайшли 16 загиблих китоподібних (14 азовок і 2 афаліни)", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, всі 16 тварин загинуло унаслідок потрапляння в сітки на камбалу або осетрових.

"Поряд з китоподібними на берег вимило величезну кількість фрагментів сітокі лісок, а також останки однієї особини чорноморського осетра", - повідомляють екологи.

За їхніми даними, кількість загиблих дельфінів буде рости, досягнувши свого піку в травні (торік протягом травня було зафіксовано понад 170 випадків загибелі китоподібних).

"Причинами цього є наближення сезону інтенсивного рибальства, що збігається з періодом розмноження у дельфінів, а також сезонних спалахів захворювань", - наголошується в повідомленні.

Екологи заявили, що їм почали надходити повідомлення про виявлення загиблих китоподібних і біля окупованого Севастополя: там у всіх виявлених дельфінів на тілах також є ушкодження.



Ещё на эту тему:

21:01 15.03.2019
Дельфины массово выбросились на берег Евпатории
20:41 12.03.2019
В оккупированном Крыму гибнут дельфины – с каждым месяцем всё больше. Причину еще предстоит выяснить
19:39 11.12.2018
На оккупированном полуострове в среднем каждые три дня обнаруживают трупы дельфинов
20:51 23.07.2018
Всемирный день китов и дельфинов: как человечество уничтожает морских млекопитающих / Видео
09:48 20.07.2018
Наибольшее число сообщений о гибели дельфинов приходится на оккупированный Севастополь.
08:06 01.06.2018
У берегов Крыма нашли 241 труп дельфинов
16:13 15.05.2018
В оккупированном Крыму дельфины украинских ВМС умерли от голода
12:12 04.05.2018
Севастопольские ученые предлагают ограничения для рыбаков из-за гибели дельфинов в сетях
14:06 27.04.2018
Никто не знает, сколько дельфинов ежедневно гибнет в Черном море
12:28 23.04.2018
За месяц число погибших в Крыму дельфинов превысило полсотни
09:13 25.01.2018
В январе на побережье в Грузии выбросило уже двух морских животных
19:00 10.11.2017
Российские ученые не нашли связи между гибелью дельфинов и строительством Крымского моста
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
Все новости страны
Молдова Молдова
20:41 21.03.2019
Сепаратистам заказан вход в аэропорт Кишинева. «Министра внутренних дел» Южной Осетии вернули домой
19:21 21.03.2019
У парламенті Молдови не домовилися про коаліцію, Додон заговорив про дострокові вибори
15:21 21.03.2019
Украина сняла санкции с крупнейшего предприятия непризнанного Приднестровья
09:21 21.03.2019
Євросоюз профінансує ряд соціальних проектів в Молдові та Придністровському регіоні
Все новости страны
Россия Россия
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
17:41 20.03.2019
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
17:21 20.03.2019
Экипажи кораблей Черноморского флота РФ в ходе учения отработали вопросы по ПВО
10:01 20.03.2019
Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
18:01 21.03.2019
У Туреччині сталося підряд чотири землетруси
12:21 21.03.2019
США можуть призупинити підготовку до поставки F-35 Туреччині
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
11:01 20.03.2019
У Туреччині стався сильний землетрус
Все новости страны
Украина Украина
21:01 21.03.2019
У оккупантов новая фобия - "диверсионные группы поджигателей леса"
20:21 21.03.2019
Психолого-психіатричну судову експертизу призначено всім 24 військовополоненим українським морякам
20:01 21.03.2019
РФ і Угорщина домовилися про поставки газу на випадок зупинки транзиту через Україну
19:41 21.03.2019
«Бажаю українцям з гідністю пройти полон» — політв'язень Павло Гриб виступив з останнім словом у російському суді
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс