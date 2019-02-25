Оккупанты обяжут крымчан сообщать о сборе валежника

17:01 21.03.2019 0 комментариев Крым

"Минприроды" оккупированного Крыма подготовил документ, регламентирующий сбор населением валежника. 

Документ сейчас находится на согласовании, рассказал "заместитель министра экологии и природных ресурсов"  оккупированного Крыма Сергей Компанейцев, передает РИА Новости

Он уточнил, что нормативно-правовым актом сбор валежника не ограничат, только уточнят условия сбора ресурса, потому как "внесенные в Лесной кодекс изменения подразумевают, что валежник – недревесный ресурс, его фактически приравняли к грибам и ягодам". 

"Соответственно, те, кто сейчас заезжает в лес и собирает валежник, даже не понимают, что это. Валежник — это погибшие естественным способом либо в результате болезни остатки древесины. То есть не порубочные остатки, не сваленные буреломом. Это не валежник. В этом и есть основная проблематика, люди видят лежащее дерево на земле и считают его валежником, подбирают его и попадают в неприятную ситуацию", — пояснил Компанейцев. 

Он подчеркнул, что "не всякое дерево, которое лежит на земле, является валежником".  "Мы предлагали и предлагаем законодателям определить места, где этим можно заниматься, и определить уведомительный характер. То есть люди должны уведомить, что в определенное время они будут изымать валежник, и проблем нет. Мы это делаем, чтобы люди не попадали в неприятные ситуации, когда человек считает, что это валежник, а мы считаем, что нет", — подчеркнул Компанейцев. 

"Мы должны действовать не с точки зрения запрета, а с точки зрения разъяснения", — подытожил он.



Ещё на эту тему:

21:01 21.03.2019
У оккупантов новая фобия - "диверсионные группы поджигателей леса"
17:41 21.03.2019
Українські закордонні паспорти отримали понад 140 тисяч кримчан
18:41 20.03.2019
Лидер крымскотатарского народа не верит, что если в Украине все будет хорошо, то крымчане сами попросятся обратно
18:21 20.03.2019
Наследившая в оккупированном Крыму «Нордавиа» сменила название на Smartavia
16:41 20.03.2019
Оккупанты попытаются "удержать" цены на основные продукты питания в аннексированном Крыму
15:41 20.03.2019
"Український диверсант" відмовився свідчити проти фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
13:01 20.03.2019
Обещанные оккупантами апельсины из Сирии откладываются - не определена компания-оператор
11:41 20.03.2019
Оккупанты создали группу по оценке «ущерба, нанесенного Крыму Украиной»
09:21 20.03.2019
Росія поводиться в Криму як при Катерині ІІ
08:41 20.03.2019
Окупанти арештували екс-президента Криму Мєшкова
21:41 19.03.2019
Politico: Росіяни розлюбили окупований Крим
18:01 19.03.2019
Окупанті розуміють, що дві третини кримчан не задоволені рівнем життя
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
Все новости страны
Молдова Молдова
20:41 21.03.2019
Сепаратистам заказан вход в аэропорт Кишинева. «Министра внутренних дел» Южной Осетии вернули домой
19:21 21.03.2019
У парламенті Молдови не домовилися про коаліцію, Додон заговорив про дострокові вибори
15:21 21.03.2019
Украина сняла санкции с крупнейшего предприятия непризнанного Приднестровья
09:21 21.03.2019
Євросоюз профінансує ряд соціальних проектів в Молдові та Придністровському регіоні
Все новости страны
Россия Россия
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
17:41 20.03.2019
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
17:21 20.03.2019
Экипажи кораблей Черноморского флота РФ в ходе учения отработали вопросы по ПВО
10:01 20.03.2019
Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
18:01 21.03.2019
У Туреччині сталося підряд чотири землетруси
12:21 21.03.2019
США можуть призупинити підготовку до поставки F-35 Туреччині
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
11:01 20.03.2019
У Туреччині стався сильний землетрус
Все новости страны
Украина Украина
21:01 21.03.2019
У оккупантов новая фобия - "диверсионные группы поджигателей леса"
20:21 21.03.2019
Психолого-психіатричну судову експертизу призначено всім 24 військовополоненим українським морякам
20:01 21.03.2019
РФ і Угорщина домовилися про поставки газу на випадок зупинки транзиту через Україну
19:41 21.03.2019
«Бажаю українцям з гідністю пройти полон» — політв'язень Павло Гриб виступив з останнім словом у російському суді
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс