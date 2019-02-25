"Минприроды" оккупированного Крыма подготовил документ, регламентирующий сбор населением валежника.

Документ сейчас находится на согласовании, рассказал "заместитель министра экологии и природных ресурсов" оккупированного Крыма Сергей Компанейцев, передает РИА Новости.

Он уточнил, что нормативно-правовым актом сбор валежника не ограничат, только уточнят условия сбора ресурса, потому как "внесенные в Лесной кодекс изменения подразумевают, что валежник – недревесный ресурс, его фактически приравняли к грибам и ягодам".

"Соответственно, те, кто сейчас заезжает в лес и собирает валежник, даже не понимают, что это. Валежник — это погибшие естественным способом либо в результате болезни остатки древесины. То есть не порубочные остатки, не сваленные буреломом. Это не валежник. В этом и есть основная проблематика, люди видят лежащее дерево на земле и считают его валежником, подбирают его и попадают в неприятную ситуацию", — пояснил Компанейцев.

Он подчеркнул, что "не всякое дерево, которое лежит на земле, является валежником". "Мы предлагали и предлагаем законодателям определить места, где этим можно заниматься, и определить уведомительный характер. То есть люди должны уведомить, что в определенное время они будут изымать валежник, и проблем нет. Мы это делаем, чтобы люди не попадали в неприятные ситуации, когда человек считает, что это валежник, а мы считаем, что нет", — подчеркнул Компанейцев.

"Мы должны действовать не с точки зрения запрета, а с точки зрения разъяснения", — подытожил он.