"Газпром" уже розсилає сусіднім країнам повідомлення про припинення транзиту через Україну

16:41 21.03.2019 0 комментариев Украина

Голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявив, що російський концерн "Газпром" почав повідомляти про припинення транзиту газу через територію України з початку 2020 року.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає LB.ua.

"З 1 січня 2020 року ми передамо управління ГТС у руки незалежного оператора. Цьому оператору потрібно буде підписати контракт з "Газпромом" на транзит. А цей процес рухається вкрай важко. І "Газпром" уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від нашого транзиту, що з початку 2020 року цього транзиту не буде", - сказав Коболєв.

"Так ось для того, щоб підписання договору стало можливим, у нас доволі проста переговорна позиція: "Або "Газпром" підписує контракт, і тоді питання знецінення ГТС автоматично зникає з нашого позову, або, вибачте, але вам доведеться це компенсувати". Виходячи з мого досвіду роботи з "Газпромом", я впевнений, що найгірша ідея - приходити до них на переговори, не маючи позиції", - додав голова "Нафтогазу".

У "Газпромі" поки що не прокоментували цю інформацію. Раніше міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова повідомила, що влада її країни отримала від "Газпром-експорту" лист, в якому російський концерн повідомив про намір припинити транзит газу Трансбалканським коридором з України до Туреччини з січня 2020 року.

Нагадаємо, після фактичного провалу тристоронніх (Україна-ЄС-Росія) переговорів щодо транзиту газу 21 січня в Брюсселі голова Європейської комісії Марош Шефчович заявив, що новий контракт має бути укладений мінімум на 10 років, а обсяг щорічного транзиту - на рівні того, який зазвичай забезпечує Україна, тобто в межах 80-90 млрд кубометрів на рік.



Ещё на эту тему:

17:21 19.03.2019
"Газпром" соединил морскую и наземные части газопровода "Турецкий поток"
11:41 13.03.2019
Помпео звинуватив РФ у тиску на Україну за допомогою енергоресурсів
18:41 06.03.2019
Північний потік-2: Данія ухвалить рішення, беручи до уваги агресію РФ
16:21 15.02.2019
Мюнхенську конференцію почали з дискусії про "Північний Потік-2"
10:41 11.02.2019
Росія погрожує ЄС труднощами з газом через "Північний потік-2"
14:21 08.02.2019
Представленная в Конгрессе США резолюция по Северному потоку подчеркивает важность свободы судоходства в Черном море
13:25 07.02.2019
Париж збирається створити проблеми "Північному потоку-2"
10:09 17.12.2018
У Німеччині ведуться дискусії про інтереси України після "Північного потоку-2"
15:26 03.12.2018
Лидер ХДС предлагает сократить поставки газа по "Северному потоку-2" отказ от проекта будет "слишком радикальным шагом"
11:00 04.10.2018
"Газпром" судится в Стокгольме с польской PGNiG из-за цен на газ
12:15 03.10.2018
Еще 125 млрд рублей вложил Газпром в строительство газопровода Турецкий поток / Фото
14:40 17.09.2018
Путин шантажирует ЕС сокращением поставок газа из-за Украины
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:21 19.03.2019
Азербайджан на границе с Арменией дислоцировал новую воинскую часть
14:21 18.03.2019
В Баку проходит заседание Совместного мониторингового комитета ОПЕК+
14:41 15.03.2019
В Азербайджане завершились крупномасштабные учения
10:01 13.03.2019
Начало поставок газа в Европу по TANAP запланировано на июль
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
19:01 19.03.2019
В Болгарии назначили дату выборов в Европарламент
16:41 19.03.2019
До України прибув новий посол Болгарії
14:41 18.03.2019
Испания низкими ценами переманила туристов из Болгарии
15:21 15.03.2019
Эксперты прогнозируют нехватку топлива в Болгариис 1 апреля
Все новости страны
Греция Греция
12:21 20.03.2019
Угоду з Грецією врятувало НАТО, а не ЄС - міністр Північної Македонії
13:21 19.03.2019
У Греції вандали осквернили новий меморіал Голокосту
15:21 18.03.2019
Греція засудила "неприйняті заяви" Ердогана
18:21 15.03.2019
Турецькі винищувачі знову порушили небо Греції
Все новости страны
Грузия Грузия
18:01 20.03.2019
Рішення ЄСПЛ на користь потерпілих у справі про т.зв депортованих було безпрецедентним крахом для Росії - Грузія
11:21 18.03.2019
Начались военные учения «НАТО-Грузия 2019»
16:47 16.03.2019
По информации грузинских СМИ российские военные ворвались на территорию Грузии, власти говорят о провокации
20:21 13.03.2019
Задержанный на границе непризнанной Абхазии гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России
Все новости страны
Молдова Молдова
15:21 21.03.2019
Украина сняла санкции с крупнейшего предприятия непризнанного Приднестровья
09:21 21.03.2019
Євросоюз профінансує ряд соціальних проектів в Молдові та Придністровському регіоні
15:01 18.03.2019
Молдавский „Moldindconbank” S.A. продал более трех млн акций болгарскому холдингу
17:41 14.03.2019
Конституционный суд Молдові подтвердил итоги республиканского референдума
Все новости страны
Россия Россия
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
17:41 20.03.2019
Москва з подивом сприйняла рішення Польщі не запрошувати Путіна на річницю Другої світової
17:21 20.03.2019
Экипажи кораблей Черноморского флота РФ в ходе учения отработали вопросы по ПВО
10:01 20.03.2019
Россияне стали одинаково плохо относиться к украинцам и американцам
Все новости страны
Румыния Румыния
17:41 18.03.2019
У Румунії стався сильний землетрус
15:01 15.03.2019
В Румынии решили отложить закупку 12 самолетов Boeing 737 MAX8
18:21 14.03.2019
.У Румунії створили найпотужніший лазер у світі
13:01 14.03.2019
Українські морпіхи беруть участь в «Platinum Eagle – 2019»
Все новости страны
Турция Турция
12:21 21.03.2019
США можуть призупинити підготовку до поставки F-35 Туреччині
14:41 20.03.2019
В Анкарі відкрили найбільший в Європі парк розваг
11:01 20.03.2019
У Туреччині стався сильний землетрус
14:41 14.03.2019
Туреччина у листопаді отримає перші F-35 попри купівлю С-400 у РФ
Все новости страны
Украина Украина
17:01 21.03.2019
Оккупанты обяжут крымчан сообщать о сборе валежника
16:41 21.03.2019
"Газпром" уже розсилає сусіднім країнам повідомлення про припинення транзиту через Україну
16:21 21.03.2019
Нові санкції України проти Росії набрали чинності
16:01 21.03.2019
ООН: на українських моряків має поширюватись захист, передбачений для військовополонених
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс