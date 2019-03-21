Голова "Нафтогазу України" Андрій Коболєв заявив, що російський концерн "Газпром" почав повідомляти про припинення транзиту газу через територію України з початку 2020 року.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає LB.ua.

"З 1 січня 2020 року ми передамо управління ГТС у руки незалежного оператора. Цьому оператору потрібно буде підписати контракт з "Газпромом" на транзит. А цей процес рухається вкрай важко. І "Газпром" уже почав офіційно повідомляти країни, які межують з Україною або залежать від нашого транзиту, що з початку 2020 року цього транзиту не буде", - сказав Коболєв.

"Так ось для того, щоб підписання договору стало можливим, у нас доволі проста переговорна позиція: "Або "Газпром" підписує контракт, і тоді питання знецінення ГТС автоматично зникає з нашого позову, або, вибачте, але вам доведеться це компенсувати". Виходячи з мого досвіду роботи з "Газпромом", я впевнений, що найгірша ідея - приходити до них на переговори, не маючи позиції", - додав голова "Нафтогазу".

У "Газпромі" поки що не прокоментували цю інформацію. Раніше міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова повідомила, що влада її країни отримала від "Газпром-експорту" лист, в якому російський концерн повідомив про намір припинити транзит газу Трансбалканським коридором з України до Туреччини з січня 2020 року.

Нагадаємо, після фактичного провалу тристоронніх (Україна-ЄС-Росія) переговорів щодо транзиту газу 21 січня в Брюсселі голова Європейської комісії Марош Шефчович заявив, що новий контракт має бути укладений мінімум на 10 років, а обсяг щорічного транзиту - на рівні того, який зазвичай забезпечує Україна, тобто в межах 80-90 млрд кубометрів на рік.