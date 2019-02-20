Нові санкції України проти Російської Федерації набрали чинності 21 березня. Текст указу президента опублікований у газеті «Голос України».

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про запровадження нових санкцій проти Росії 20 березня, пише Радіо Свобода.

За ініціативою Кабінету міністрів України, Служби безпеки України і Національного банку України, запроваджені санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Згідно з повідомленням, санкційні списки включають фізичних та юридичних осіб, які були залучені до процесу будівництва транспортного переходу через Керченську протоку; причетні до збройного нападу та захоплення українських військових катерів, а також до незаконного утримання українських моряків; організовували та сприяли проведенню виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, кримського півострова; демонстративно порушували українське законодавство щодо в'їзду або виїзду на тимчасово окуповану територію українського Криму; поширюють видавничу продукцію антиукраїнського змісту; незаконно отримали та використовують музейне зібрання, що належить Україні.

У Раді національної безпеки заявили, що санкції застосували до керівників Ради Федерації Федеральних зборів Росії та депутатів Державної думи.

РНБО України також запровадила обмежувальні заходи до окремих фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосували санкції ЄС, США та Канада.

Крім того, на підставі пропозицій Національного банку України продовжені санкції стосовно чотирьох банків з капіталом держави-агресора.

Водночас, «у зв'язку з досягненням мети запровадження санкцій», за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо вісьмох юридичних осіб, більшість з яких припинила господарчу діяльність.

Рішення РНБО своїм указом ввів у дію президент України Петро Порошенко.