У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні слідкують за ситуацією навколо членів екіпажу українських суден, затриманих РФ під час військово-морського інциденту біля Керченської протоки та вважають, що на них має поширюватись захист, передбачений для військовополонених.

Про це повідомили у місії у відповідь на запит УНН.

"Ми слідкуємо за ситуацією навколо членів екіпажу українських суден, які були затримані владою Російської Федерації під час військово-морського інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. В першу чергу, нас непокоїть дотримання прав людини членів екіпажу. Ми спілкуємося з адвокатами членів екіпажу та декількома їх родичами", - зазначили у місії.

В ООН зазначили, що, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, в разі виникнення сумнівів, визначати статус військовополонених має компетентний трибунал.

"Отже, захист, передбачений для військовополонених, має поширюватися на затриманих членів екіпажу, допоки компетентний трибунал не прийме іншого рішення", - роз’яснили представники організації.

У Моніторинговій місії закликали Російську Федерацію забезпечити надання членам екіпажу відповідної медичної допомоги в місцях тримання під вартою та забезпечити безперешкодний доступ членів екіпажу до адвокатів та українських консульських працівників.

Крім того, у Місії привітали той факт, що одному з членів екіпажу українських суден, затриманих РФ, зробили операцію в московській лікарні, та закликали омбудсменів України та Російської Федерації продовжувати конструктивний діалог з метою забезпечення гарантій дотримання прав людини членам екіпажу.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня