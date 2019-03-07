У судових дебатах сторона обвинувачення попросила 6 років колонії загального режиму для українського політв'язня Павла Гриба.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку батька політв'язня Ігоря Гриба.

"Обвинувачення попросило для Павла Гриба 6 років колонії загального режиму", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у справі українського політв'язня Павла Гриба почалися судові дебати.

Раніше українським Омбудсмен Людмила Денисова повідомляла, що Грибу необхідна термінова операція.

Нагадаємо, Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. ФСБ РФ звинувачує затриманого громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.